من هي السعودية التي غنت في "ذا فويس"؟

ظهرت الشابة السعودية سارة العبدالله، في المراحل النهائية من برنامج #ذا_فويس ضمن مرحلة الصوت وبس، بابتسامة جاذبة خلال مشاركتها، السبت، والتي بدت واثقة من نفسها على المسرح وهي تغني للراحلة ذكرى "إلين اليوم".

ورغم عدم قبول لجنة التحكيم لصوتها، وبعد أن عرفت بنفسها، ذكرت الفنانة أحلام أنها ندمت لعدم اختيارها سارة.

وفي السياق نفسه، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع سارة، مبدين انزعاجهم من عدم اختيارها، كون صوتها جميلا ومميزا.

كما رأى آخرون أنها لم تكن موفقة في اختيار الأغنية رغم جمال صوتها وأدائها الرائع، في حين تساءل مهتمون بالفن عن مكانة سارة من الساحة الغنائية السعودية.