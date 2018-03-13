بالصور.. مزايا "نبق" الديسة شمال السعودية

ارتبط الشتاء "الديسة" بمنطقة تبوك شمال #السعودية بثمرة النبق، حينما تراها في أيدي الصغار، وعلى موائد الطعام، حيث شكلت مزارع "النبق" المنتشرة بالديسة فرصة للزوار والسواح للاطلاع على إنتاج الـ "النبق" بمختلف أصنافه، وقضاء وقت ممتع بين أشجار السدر، ومكونات تلك المزارع التي حرص أصحابها على جعلها متنزهات طبيعية.

ويبدأ إنتاج "النبق" في #الديسة في شهر فبراير، لتزدهر العديد من المزارع بهذه الأشجار، وللنبق استخدامات طبية مختلفة ومكونات صحية، كما أن قشرة ثمرة النبق تحتوي على فيتامينات مفيدة لصحة الإنسان.

فوائد النبق

ومن فوائد ثمرة النبق أنه يقوّي #مناعة_الجسم بشكلٍ عام، ويمده بالطاقة والحيويّة والنشاط، ويقوّي العظام والأسنان، ويخفض ضغط الدم المرتفع، كما يقلل من احتمالية الإصابة بالجلطات القلبية، ويقوّي الدم ويزيد من إنتاج كريات الدم الحمراء، ويعالج أمراض الصدر والقصبات الهوائية، ويحسن عملية التنفس، ويعالج آلام المفاصل والعضلات، ويقي من الإصابة بالإمساك، ويعالج التهابات المثانة، وتخفيف نوبات الصرع والتهابات الكبد، ويقتل الميكروبات والجراثيم في الجسم.

استخراج العسل من شجرة النبق

أما بالنسبة لأوراق السدر وهي الشجرة المسؤولة عن إنتاج #النبق، فإنها تستخدم لعلاج الجرب والبثور. ومنقوع الأوراق مفيد في علاج آلام المفاصل والتهاب الفم واللثة. تجفف الأوراق ويصنع منها مسحوق لغسيل شعر الرأس وتقويته وإزالة القشرة منه.

ويُصنع منه عسل السدر، ويحافظ على صحّة القولون والفم، ويقضي على الجذور الحرة للخلايا، مما يقضي على الخلايا السرطانيّة، وخصوصاً سرطان الثدي، ويعتبر مضاداً ممتازاً للحمى، ويقوّي بصيلات الشعر، ويقتل الديدان المعوية، ويطهّر المعدة، ويمنع الشعور بالعطش، ويفتح الشهية لتناول الطعام، ويحافظ على صحة الجلد والبشرة.

الديسة تحتفي بمهرجان النبق

وخلال هذه الفترة الإنتاجية لثمرة النبق، يقيم مجلس التنمية السياحي في تبوك مهرجان حبق ونبق.

وفي حديث المشرف على المهرجان عبد الله الزهراني مع "العربية.نت" ذكر بأن المهرجان يقام في منطقة الديسة، التي تشتهر بزراعة وإنتاج أشجار السدر، الذي حقق نجاحاً مميزاً يضاف إلى نجاحات استزراع الفواكه بالمركز كالمانغو والحمضيات.

وأشار الزهراني إلى تصدير المنتجات الزراعية إلى جدة والرياض ومناطق متعددة من #المملكة، موضحاً أن المهرجان لهذا العام سينفذ لمدة 5 أيام بداية من 29 مارس الجاري، على كورنيش الديسة، لعرض المنتجات الزراعية إضافة إلى الفعاليات الترفيهية والفوتوغرافية والتشكيلية، وسوقاً شعبياً يشارك فيه أصحاب الحرف والصناعات اليدوية.