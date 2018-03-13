مبادرة الصحة في متابعة سلامة المريض بالضرورة ستقودنا إلى تقليل حدوث الأخطاء الطبية. المركز السعودي لسلامة المرضى، هو خطوة في الاتجاه الصحيح لخلق حالة من التفاعل مع المريض والممارس الصحي، وربما كثيرون لا يهمهم الأمر بقدر ما يهمهم أن تقدم لهم رعاية صحية بجودة عالية، وهذا ما نحتاج إليه، ولكن إذا أردنا الحصول على رعاية وخدمة صحية جيدة، يجب علينا تقليص الفجوة بين المرضى والممارس الصحي، ونقوم بتفعيل دور مكاتب سلامة المرضى في المستشفيات.

على الرغم مما يعانيه الكادر الصحي من إجحاف مادي إلا أنني أحث زملائي في القطاع الصحي على المشاركة في #الجائزة_الوطنية_لسلامة_المرضى، لنبتكر طرقا جديدة في الحفاظ على سلامة المريض، وهناك تجارب كثيرة أثبت فيها الممارس الصحي قدرته على التفاعل مع المريض لتقديم رعاية صحية مميزة.

ستكون هذه الجائزة محفزا مهما لنشر ثقافة سلامة المرضى، وتقليل حدوث الأخطاء الطبية في مستشفياتنا الحكومية، ويجب على كل المستشفيات الحكومية المشاركة في هذه الجائزة، لأنها بهذه المشاركة تبني ثقافة السلامة.

كما أرجو أن يتم إلزام جميع المستشفيات الخاصة بتفعيل مكتب سلامة المرضى، حتى يصبح موضوع سلامة المريض تنافسيا لها، لأن بعض المستشفيات الخاصة تقوم سياسيتها على جمع أكبر دخل من الأموال دون الحرص على سلامة المريض، ولا نلومهم على هذه الأموال بقدر ما نلومهم على عدم الاهتمام بسلامة المريض وتحسين تجربة علاجه.

* نقلا عن "الوطن"