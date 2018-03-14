توحش «تويتر»!!

لا أستطيع أن أتذكر كم مرة كتبت وغردت وتحدثت عن توحش بعض ردود الفعل على «تويتر»، كما هي الحال في كل وسائل التواصل الاجتماعي المفتوحة على مصاريعها أمام الجماهير. هناك بحق إرهاب على هذه الوسائل لكل من يطرح رأيًا مختلفًا، سواء أكان من النخبة أم من سائر الناس.؟! والمشكلة الآن أن نابل المتربصين اختلط بحابل المتواقحين، كما اختلط بردود فعل حسني النية الذين تحركهم عواطفهم أو مطامحهم تجاه بعض المسائل والمواقف. ولذلك أصبح من الصعب أن تفرز ردود الفعل الصادرة عن عدو خارجي متربص عن ردود الفعل الصادرة عن أشخاص ينساقون مع تيار أو هاشتاق معين ليصبوا جام غضبهم ولعناتهم على من يخالفهم.!!

قلت، وسأظل أقول، إن اختلافك في الرأي مع أحد ليس عيبا ولا منقصة، بل إن الاختلاف رحمة، ويدل على وجود مجتمع متحضر يتداول شؤونه حول مختلف المسائل بهدوء ومسؤولية من أجل الصالح العام وليس المسائل الشخصية البحتة. المشكلة والعيب والمنقصة هي أن يُحدثك شخص عن أمر ما يتناول مسألة عامة ثم أجدك تشخصن الموضوع وتذهب لتنال بسوء من ابنته أو زوجته أو أمه أو أخته أو عرضه. أي دين هذا وأي أخلاق التي تجرئك على أمهات الناس وهن في قبورهن أو على سجادات صلواتهن؟! وأي دين أو أخلاق تجعلك تتبرع باتهام هذا بأنه على علاقة مشبوهة مع تلك، أو أي دين أو أخلاق تعطيك حق الطعن في شرف بنت تشارك في مسابقة رياضية أو تظهر على التلفزيون بشكل معين هي اختارته لنفسها ولا يتعارض مع ثوابت الدين؟!!

ما يحدث أحيانا، ولنكن صريحين مع بعضنا في هذا الأمر، هو قذارات يرتكبها البعض وينفخ فيها متربصون وكيديون وذوو أهداف شخصية يستغلون عاطفة الجماهير واندفاعها. وأرجو ألا تأتي وتقول إننا نتصرف من تلقاء أنفسنا، وأن لا أحد يستغلنا من أجندات أو خلايا مندسة، فأنت بذلك تكابر على الواقع، وعلى ما تم رصده أكثر من مرة من نفخ الأجندات المعادية لبلدنا في رماد خلافاتنا. أنا أصدقك وأوقن أن خلافك بعيد عن هذه الأجندات الشريرة إذا كنت مؤدبا ومحترما في اختلافك حول الموضوع وليس صاحب الموضوع. اختلفوا كما تشاؤون لكن كونوا محترمين.

*نقلاً عن "اليوم"