حزام الضباط والمواطنين

بكاميرات تختلف عن تلك التي ترصد تجاوز السرعة، بدأتْ الإدارة العامة للمرور، رصد المخالفين الذين لا يربطون حزام الأمان، أو الذين يستخدمون الهواتف المحمولة أثناء القيادة، أو الذين لا يلتزمون بوضع الأطفال في المقاعد الخلفية. بمعنى أن الجزء الأمامي من المركبة، سيكون مكشوفاً تماماً لتلك الكاميرات، وستقوم بتصوير هذا الجزء، في حالة ارتكاب إحدى هذه المخالفات.

جريدة الجزيرة، نشرتْ أول من أمس، تقريراً عن جولة ميدانية قام بها الزميل سعود الشيباني مع إحدى الفرق المرورية بمدينة الرياض، ألمحتْ فيه إلى أن نسبة 90 % من قائدي المركبات، يلتزمون بربط حزام الأمان وبعدم استخدام الهاتف المحمول. ولو كانت هذه النسبة دقيقة، ولا أظنها كذلك، لكان الحال مطمئناً جداً، وهو ما نتمناه فعلاً، ولكان بإمكاننا القول بأننا بدأنا نسير في الطريق الصحيح، باتجاه تخفيف أكبر كارثة تعانيها بلادنا، كارثة الحوادث المرورية القاتلة والمعوّقة لشبابنا وأطفالنا.

أهم ما يجب الإشارة له في بداية هذه الحملة، هو التزام منسوبي الإدارة العامة للمرور، ضباطاً وجنوداً، بربط حزام الأمان وعدم استخدام الهاتف المحمول وعدم التدخين.

*نقلاً عن "الجزيرة"