كفاية مراهقة وتبذيرا

أجرى الأمريكي مارتن كوبر الباحث في شركة موتورولا للاتصالات في شيكاغو، أول مكالمة بواسطة اول هاتف محمول في العالم. كان ذلك في الثالث من ابريل 1973، وكان اسمه Dyna TAC 8000 X، بعد أن امضى 15 عاما لتطويره، وبكلفة 100 مليون دولار، ووزنه 1.3 كجم، فيما بلغت قيمته 4 آلاف دولار، ويوضع في السيارة.

بعض المصادر تعزو إلى أن تاريخ الهواتف النقالة بدأ عام 1958، عندما اطلق البريد الألماني الجيل الأول من شبكات الاتصالات المتنقلة، وكان وزن الجهاز 16 كجم. وفي نهاية الثمانينيات، حدث تطور مذهل في انظمة شبكات الاتصالات الجواله، واصبح ممكنا لأي إنسان الحصول على رقم خاص به في جميع انحاء المانيا، مع امكانية ارسال البيانات النصية ورسائل الفاكس واستقبالها. ثم توالت الاختراعات والتطوير حتى يومنا هذا.

ورغم أنني قد أسهبت في الحديث عن مراحل تطور الهاتف المحمول، إلا أن الهدف الرئيس من هذا المقال، هو تسليط الضوء على سلوكنا الاستهلاكي للهواتف النقالة. فمعظم شبابنا يميلون لتغيير هواتفهم المحمولة مع كل إصدار جديد للشركة التي يتعاملون معها، حتى وهم يعلمون علم اليقين، بأن النسخة الجديدة لا تختلف عن النسخة التي معهم، إلا في أمور صغيرة وغير مؤثرة.

يقول أحد أصحاب المحلات المتخصصة في بيع الأجهزة المحمولة، إنه لا يستنكر إن قام احد الأثرياء او سيدات الأعمال، باستبدال هواتفهم مع كل اصدار، لكنه يتعجب من أن هناك شبابا من الجنسين يكدحون من أجل شظف العيش، ومع ذلك يحرصون على اقتناء كل جديد من الهواتف النقالة، متجاهلين اشهر الأمثال الشعبية «مد رجولك على قد لحافك».

للأسف الشديد، فقد أصيب مجتمعنا، بفيروس التفاخر والتباهي، وأصبح الشاب او الفتاة، بل وحتى الرجل الوقور، محط أنظار الناس فيما يحملونه من هواتف أو ما يرتدونه من ساعات، أو أحذية. أما ما يحملونه من مبادئ وقيم، فلا معنى لها ولا تقدير.

أهل الشام يقولون «اللي معه شو يمنعه»، وأنا اقول للي ما معه «احفظ قرشك الأبيض ليومك الأسود».

*نقلا عن "اليوم"