منشور حركي في سراة عبيدة

حكت ظهر الأمس حتى نهاية «سن العقل» وأنا أستمع لأخي علي العلياني، وهو يستعرض قصة توزيع منشور حركي في إحدى كليات جامعة الملك سعود، وفيه تحريض على هيئة الترفيه. والمضحك في القصة أن صاحبها لا زال متمسكاً بذات الأسلوب الذي دأب عليه الكارتيل الحركي قبل ثلاثين سنة. ومن يدري، فقد يعود إلينا غداً في كلية أخرى لتوزيع أشرطة الكاسيت التقليدية. قد لا يعلم أيضاً أن مكان تشغيل هذا الشريط قد اختفى تماماً ولم يعد له وجود في لوحة السيارة.

والقصة برمتها أن بعض فئام الفكر الحركي لا يدركون، مجرد انتهاء حقبة المنشور والكاسيت فحسب، بل حتى نهاية الورقة والمخيم والمنبر. نحن اليوم وبكل المقاييس ندخل مرحلة الصحوة المضادة. صحوة ضد الاختطاف والإملاء وحكاية الحنجرة الوحيدة التي تلقي خطابها على آلاف الآذان الصامتة.

تعالوا معي إلى هذه القصة: كنت في السنة الثانوية الأولى، بمسقط رأسي في سراة عبيدة عندما دوت بالمكان قصة مجلجلة عن توزيع مئات المنشورات بجنح الليل في شوارع تلك البلدة الصغيرة. هي للحق يومها مجرد بضعة شوارع صغيرة قصيرة وكنا نشاهد الريح تتقاذفها إلى الحد الذي نراها كالثعابين السامة. كنت شخصياً في غاية الشغف لقراءة المنشور الذي كان يتراقص أمامي بعشرات الأوراق ولكن: من يجرؤ على أن يضع المنشور بين يديه. ومن شدة الخوف عدنا إلى قرانا بعد الحصة الأولى حتى لا تلحق بنا تهم المنشور المباشرة أو غير المباشرة. وللحق وللتاريخ، عدت لبلدتي تلك بعد سنوات طويلة من الجامعات ورحلة الاغتراب. وجدت مسقط رأسي بكل جباله وقراه وكيلومتراته الشاسعة المربعة وقد أصبحت كلها منشورا حركياً، ولن أبالغ إن قلت إنها باتت شريط كاسيت اختطف عقولا كثرا. وجدت حتى «القزوعي» حراماً مكعباً مثلما قرأت بعض أسماء الخلايا من ذلك المكان. اليوم هي رحلة منقرضة. ثورات الأفكار المتشددة مثل البكتيريا لها دورة حياة قصيرة

*نقلاً عن "الوطن"