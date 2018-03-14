هند وسنو وايت

هناك مناسبة سنوية تحتفل بها اليونيسكو كل عام في 23 أبريل تسمى اليوم العالمي للكتاب، وهو نفس يوم ولادة شكسبير، لكن في بريطانيا تحتفل المدارس باليوم في أول ثلاثاء من شهر مارس بأن تدفع الطلاب لارتداء مظهر شخصية من كتاب أعجبوا به.

لا شك أن خلف الاحتفالية الكثير من التحفيز على القراءة، لكنها من ناحية أخرى تربط الطفل وتثير ثقافته بطريقة أو بأخرى، هذا العام قررت «هند» أن تكون «سنو وايت» وقررت إقناعها بأن ترتدي ثوبا عسيريا بمنديل أصفر أو أحضر لها ثوب النشل وبخنق نجدي أو دراعة حساوية، لكنها رفضت رفضا تاما، واحتجت بأنها لم تقرأ عن فتاة سعودية كتابا حتى تعتبرها بطلتها وزيها يمثلها.

في الحقيقة إنه تبرير منطقي ففكرة اليوم أن ترتدي شخصية من كتابك المفضل، ولا يوجد للأطفال السعوديين كتب فيها أبطال من بيئتهم جميلين ومهذبين وشجعان كفاية ليقنعوهم بتقليدهم والاعتزاز بمظهرهم أمام الأطفال في كل العالم.

ما الذي ينقصنا لنجسد الجمال في صورة وقصة يتصفحها صغارنا ويعتزون بها، لدينا عشرات الحكايات من تراثنا من تاروت حتى جدة ومن حفر الباطن حتى جازان، لكنه تراث مهمل أو تم التعامل معه بسطحية بالغة لا تقنع صغارنا باعتباره والاعتزاز به، وبذلك نخسر كثيراً لأن أهم ما يصنع الإنسان هو الجذور الغنية التي تجعله حين يلتفت إليها يشعر بالثقة وبأنه قادر على الامتداد إلى السماء، وأدب الطفل يحقق ذلك وأكثر.

والمكتبة السعودية خالية تماما من قصص تمثل صغيرات سعوديات جميلات ومرتبات تفخر بهن صغيراتنا ويقلدنهن، فلا يجدن سوى أن يكنّ مثل ساندريلا أو سنو وايت، ولا نستطيع كأمهات لومهن.

*نقلاً عن "الوطن"