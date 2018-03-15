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الكاميرا تكتشف سحرا سعوديا على شاطئ "الجزيرة الحالمة"

المصدر: العربية.نت - إبراهيم الحسين
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شواطئ ساحرة في منظرها، هادئة في تلاطم أمواجها، يجهلها قاصدو السياحة، وتقع على مساحة 600 كليومتر غرب مدينة جيزان السعودية وسط مياه البحر الأحمر.

في هذا الأرخبيل الكرستالي تقع جزر "فرسان" التي تحتوي على 260 جزيرة، وتتميز بمواقع جذابة وأماكن أثرية، جعلت منها مستقبلا اقتصاديا واستثماريا واعدا، تمتاز منذ القدم بمصائدها الغنية باللؤلؤ الذي كان من أهم مصادر الرزق لأبنائها، إلى جانب #صيد_الأسماك الذي يعد المهنة الرئيسة لسكان الجزر.

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وتعد #جزيرة_فرسان_الكبرى أهم الجزر المأهولة بالسكان، وهي أكبر #جزر_الأرخبيل، حيث تزيد مساحتها على 45 كيلومترا مربعاً، وتتميز بالتنوع البيئي والفطري، وتكثر فيها مادة العنبر الخام الذي يعتبر مصدر دخل لكثير من سكان الجزيرة.

وتتسم الجزيرة بوجود أنواع مختلفة من الطيور البحرية، وغابات أشجار المانجروف الساحلية، فيما تحتوي مياهها على مجموعة من الشعاب المرجانية النادرة، وتعشش السلاحف والطيور على شواطئ الجزيرة في مجموعات كبيرة في أوقات محددة من السنة.

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ابن دانة البحر الأحمر المصور خالد زاروق التقط صوراً لـ"العربية.نت" بعدسته في شواطئ فرسان الملقبة بـ #الجزيرة_الحالمة، وهي (ختب – الغزير - عيقة العرايس – شدا)، إضافة إلى جزر "جزيرة قماح ودمسك وزفاف ودوشك والسقيد وكيرة و سلسلة الجزر المتناثرة سولين".

كلمات دالّة

#صيد الأسماك, #جزيرة فرسان الكبرى, #جزر الأرخبيل, #الجزيرة الحالمة

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