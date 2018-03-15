فيديو صادم.. أب مريض نفسياً ينكّل بابنه المعاق!

ظهر فيديو صادم لأب يضرب ابنه المعاق، ممارساً أبشع صور التعنيف والقسوة، وفيه تصرخ الأم مستغيثة في إنقاذ ابنها.

وانتشرت مقاطع فيديو مسجلة عبر مواقع #التواصل_الاجتماعي، لمشاهد الأب وكيف يتفنن في تعذيب ابنه.

وجاء في أحد المقاطع حديث الأم مناشدة الجهات المختصة، مساعدتها ومساعدة ولدها ومعالجته، نظراً لاحتياجه للرعاية الطبية اللازمة بسبب ظروف إعاقته مؤكدة بأن والده "مختل عقلياً".

وقد أوضح لـ"العربية.نت" المهندس أحمد قنفذي مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان –جنوب السعودية- إشارة إلى ما تم تداوله في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تحت وسم #مريض_نفسي_يعنف_ابنه_المعاق، أن فريق وحدة الحماية الاجتماعية بمنطقة جازان، تدخّل لمتابعة الحالة والوقوف ميدانياً عليها لدراستها ومعالجة المشكلة وتقديم كافة الخدمات اللازمة.

وقالت الوزارة على لسان متحدثها #خالد_أبا_الخيل: "إنه تبين بعد الوقوف على الحالة أن الابن تعرض لحادث مروري قبل ثلاث سنوات أصيب على إثره بكسر في الحوض، ونتجت عنه إعاقة اضطرته للتنقل على كرسي متحرك، فيما يعاني والد الابن مرضاً نفسياً، وتم على خلفية ذلك نقل الابن ووالده إلى مستشفى الصحة النفسية، للتأكد من سلامتهما وخلوهما من الأمراض، وسوف تستكمل إجراءاتهما حال استلام نتائج تقارير الصحة النفسية".