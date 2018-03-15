فيديو..محمد بن سلمان: سنطور قنبلة نووية لو فعلتها إيران

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إذا قامت إيران بتطوير قنبلة نووية فسوف نقوم بنفس الشيء.

Saudi Arabia's crown prince says his country will develop a nuclear bomb if Iran builds nuclear weapons. Mohammed Bin Salman made that startling statement during @NorahODonnell's recent visit to Saudi Arabia for this Sunday's @60Minutes https://t.co/iTga0YCnPm pic.twitter.com/iKRXt6pqYZ — CBS News (@CBSNews) March 15, 2018

جاء ذلك خلال حديث ولي العهد السعودي لتلفزيون "سي بي اس CBS" ضمن برنامج "60 دقيقة"، وذلك بمناسبة زيارته المرتقبة للولايات المتحدة الأميركية.

وشبه ولي العهد السعودي المرشد الأعلى الإيراني خامنئي بـ"هتلر"، وذلك خلال أول حديث يدلي به لتلفزيون أميركي، حيث نشر حساب برنامج "60 دقيقة" بعض المقتطفات منه، الخميس.

الحديث المطول أجرته نورا دونيل، مراسلة برنامج "60 دقيقة" بقناة "سي بي اسCBS " الأميركية، خلال زيارتها للرياض، حيث التقت ولي العهد الذي وصفه موقع "سي بي اس نيوزCBS News " بأنه "أحد أقوى الزعماء في الشرق الأوسط".

Saudi crown prince says Iran's Ayatollah Khamenei is "very much like Hitler." In his first American television interview, the prince tells 60 Minutes his country will get its own nuclear bomb if Iran develops one. https://t.co/wo0W17n8Y0 pic.twitter.com/TjprQTY8rN — 60 Minutes (@60Minutes) March 15, 2018

وتطرق الحديث للعلاقات السعودية الأميركية ولحرب اليمن، وكذلك التوترات مع إيران.

ومن المقرر أن يُذاع حديث ولي العهد السعودي يوم 18 مارس، قبل يومين من لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في واشنطن.