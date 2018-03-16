الأمن العام يحدد هوية المسؤولين عن "حادثة نادي الهلال"

كشف المتحدث الرسمي للأمن العام، في إشارته إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام رجل أمن بتصوير حافلة خاصة بأحد الأندية الرياضية عند مباشرته إيقافها وقيامه بالتعليق على محتوياتها الداخلية، بما يتنافى وإجراءات تنفيذ المهام الأمنية التي حددها نظام الإجراءات الجزائية، فقد بادرت الجهات المختصة بالأمن العام بتحديد هوية المسؤولين عن هذا التصرف، الذي يتنافى وأخلاقيات العمل الأمني والمسيء لجهود رجال الأمن، الذين يعملون للمحافظة على أمن المجتمع وسلامته، وإيقافهم ومباشرة التحقيق معهم وتنفيذ توجيهات وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بتطبيق أقصى العقوبات النظامية بحقهم.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو ظهر خلاله قيام شخص بإيقاف حافلة نادي الهلال وتفحص محتوياتها، قائلاً: "طاولة وحركات وشغل" باستهزاء وسخرية مما أثار حالة من الجدل بين المشجعين، وانتقدوا تصرف الشخص الذي قيل إنه رجل أمن، ويفترض عليه احترام الزي العسكري والحفاظ على النظام.