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سفير السعودية في واشنطن يلتقي هنري كيسنجر

المصدر: العربية.نت
سفير السعودية في واشنطن الأمير خالد بن سلمان وهنري كيسنجر
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التقى سفير السعودية في واشنطن #الأمير_خالد_بن_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الخميس، مع وزير الخارجية الأميركي الأسبق، وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور #هنري_كيسنجر، واستمع إلى آرائه حول التطورات الإقليمية الحالية، كما تحدث الطرفان عن رؤية المملكة العربية #السعودية للمستقبل.

كلمات دالّة

#الأمير خالد بن سلمان, #هنري كيسنجر, #السعودية

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