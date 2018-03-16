سفير السعودية في واشنطن يلتقي هنري كيسنجر

التقى سفير السعودية في واشنطن #الأمير_خالد_بن_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الخميس، مع وزير الخارجية الأميركي الأسبق، وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور #هنري_كيسنجر، واستمع إلى آرائه حول التطورات الإقليمية الحالية، كما تحدث الطرفان عن رؤية المملكة العربية #السعودية للمستقبل.

HRH Amb Prince Khalid bin Salman met Dr. Henry Kissinger and enjoyed listening to his views on current regional developments and discussing Saudi Arabia’s vision for the future. pic.twitter.com/gjxz7MI7xp — Saudi Embassy (@SaudiEmbassyUSA) March 15, 2018