شرطة مكة تطيح بقاتل عاملة إندونيسية

ألقت #شرطة_مكة القبض على قاتل عاملة إندونيسية عُثر عليها مؤخراً متوفية في منزل كفيلها.

وكشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد عاطي القرشي لـ"العربية.نت" أن مركز شرطة جرول بالعاصمة المقدسة تبلغ أمس الجمعة عن وجود #عاملة_إندونيسية متوفية داخل منزل كفيلها بحي العتيبية. وبالمعاينة، تبين وجود عدة طعنات في جسدها، مما رجّح فرضية جريمة قتل.

بعدها، تم تشكيل فريق عمل لكشف الظروف والملابسات المصاحبة للوفاة. واشتبه المحققون بأحد أبناء كفيل العاملة، لعدد من المعطيات، وقد تم القبض عليه وإحالته مع كامل أوراق القضية للنيابة العامة المختصة.

وكان صاحب المنزل، وهو سعودي الجنسية، هو من قام بإحضار الخادمة التي تعمل بنظام الساعات، بعد صلاة الجمعة لتنظيف منزله، وأثناء عودته تفاجأ بمقتلها داخل دورة المياه.