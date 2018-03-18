السعودية تقرر إنشاء أرشيف للإعلام الوطني

أقر وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عواد العواد، اليوم الأحد، إنشاء مركز للأرشيف الإعلامي الوطني لحفظ تاريخ الوطن الإعلامي وتوثيقه وإبرازه، ويضم المركز المزمع إنشاؤه ما يتعلق بالمحتوى الإعلامي الإذاعي والتلفزيوني والصحافي والصور والمحفوظات المتاحة، وكل ما له صلة بذلك، كما يضم متحفا للمقتنيات والأدوات الإعلامية والفنية القديمة، وجرى تكليف الدكتور عادل بن عيفان الحارثي مديرا للمركز.

ويعد المركز إحدى المبادرات الجديدة لاستثمار المحتوى الإعلامي، والاستفادة من المواد التاريخية التي تؤرخ لحقبة مهمة في تطور المجتمع وتفاعله مع المتغيرات، كما تكشف عن مسيرة الحياة خلال فترة زمنية مهمة لبلادنا.

وسيكون المركز مقصدا للزوار من الباحثين والمهتمين بقضايا المجتمع والثقافة وتطور المحتوى الإعلامي، وكذلك محبو الموروث والمقتنيات القديمة والزوار من الخارج.

وسيفيد المركز من المقترحات والخبرات المتخصصة في بناء الأرشيف وتصميمه وفهرسته وتصنيف مواده، وفق أفضل الممارسات الدولية، وبما يتفق مع مخرجات رؤية 2030 في بناء منظومة من العمل الذي يخدم أكبر قدر ممكن من الجهات والشرائح بجدوى ثقافية عالية وبمردود اقتصادي مثمر.