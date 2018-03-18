شاهد.. كلمة ملهمة لابنة المذيع العيسى بالأمم المتحدة

لقيت مشاركة الدكتورة إيناس العيسى وكيلة جامعة الملك سعود لشؤون الطالبات اهتماماً من السعوديين بعد إلقائها كلمة ضمن أعمال الدورة الـ62 للجنة #الأمم_المتحدة المعنية بوضع المرأة في #نيويورك، وتطرقت في سياق حديثها عن تمكين المرأة في #السعودية في عدد من المجالات، ووصولها إلى مناصب قيادية.

المفاجأة اللافتة للبعض التي كانت مصدر الحفاوة بإطلالتها أن الدكتورة إيناس هي ابنة المذيع السعودي الشهير سليمان العيسى، أحد ألمع المذيعين في تاريخ التلفزيون السعودي والذي يتذكر السعوديون ارتباطه بقراءة القرارات الملكية والأحداث المهمة على شاشة القناة الأولى لسنوات طويلة قدم خلالها على مدى 25 عاماً برنامج (مع الناس) الذي كان يحظى بشهرة واسعة في الأوساط المحلية، وتدرج في المناصب الحكومية حتى وصل إلى منصب مستشار في #الديوان_الملكي بمرتبة وزير قبل رحيله بعد معاناة مع المرض في 5 أكتوبر عام 2012.

والدكتورة إيناس العيسى تحمل درجة الدكتوراه في التشريح وعلم الأعصاب من جامعة "Dalhousie" بكندا عام 2004، وشغلت عام 2011 منصب عميدة لمركز أقسام العلوم والدراسات الطبية للطالبات في جامعة الملك سعود، وحازت جائزة التميز العلمي في مجال أبحاث الرعاية الصحية والتي منحت لها من جامعة هارفارد الأميركية فرع دبي عام 2007.