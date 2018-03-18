فيديو مروع.. حين انقلبت شاحنة غاز قرب محطة وقود بجازان!

في مشهد مروع، انقلبت شاحنة تحمل المئات من أسطوانات الغاز على طريق الرابط بين "بيش وصبيا" بمنطقة جازان – جنوب السعودية – في مقطع فيديو تناوله متابعون في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر لحظات تأرجح شاحنة تقل أسطوانات غاز، وانقلابها وتناثر مئات الأسطوانات على الطريق بالقرب من موقع محطة بنزين، منتقدين سرعة قائد الشاحنة كونها سبباً رئيسياً في هذا الحادث.

في حين باشرت الجهات المرورية إجراءاتها الاحترازية، وحوّلت مسار الطريق لفك الاختناق المروري على الطريق الدولي، كما نجحت فِرق الدفاع المدني في الحد من وقوع انفجار أو أي أضرار تنجم عن الحادث.