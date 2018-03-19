الأمير محمد بن سلمان: إيران ليست نداً للسعودية

أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في أول مقابلة له مع قناة أميركية، مساء الأحد أن إيران ليست نداً للسعودية.

وأضاف: "إيران تؤوي عناصر القاعدة وترفض تسليمهم".

وفيما يتعلق باليمن، أشار إلى أن الفكر الإيراني تسلل إلى أجزاء كبيرة من اليمن. وأكد أن ميليشيات الحوثي يستغلون المساعدات الإنسانية لصالحهم، كما أنهم يمنعون وصول المساعدات للتسبب بالمجاعة.

كما أشار إلى أن الميليشيات في اليمن هددت حدود السعودية.

وعلى صعيد آخر، قال ولي العهد السعودي "في المملكة جيل شاب وفرنا له ما يلزم من صحة وتعليم"

"بعد 1979 أصبحنا ضحايا للتطرف"

وقبيل وصوله إلى أميركا في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفي حديث لبرنامج (60 دقيقة) الذي يذاع على قناة "سي بي اسCBS " الأميركية ، قال الأمير #محمد_بن_سلمان :" بعد 1979 أصبحنا ضحايا للتطرف وخاصة من جيلي."

كما لفت إلى أن زعيم القاعدة أسامة بن لادن جند 15 سعودياً، وكان يخطط لإحداث شرخ بين المملكة وأميركا.

إلى ذلك، أكد أن المملكة ستعلن للعالم ما تقوم به لمحاربة التطرف.

مساواة بين المرأة والرجل في الراتب

وفي ما يتعلق بالمرأة السعودية وحقوقها، قال: "لقد قطعنا شوطاً لمنح المرأة حقوقها ولم يبق الكثير، ونعمل على قانون مساواة راتب المرأة بالرجل قريباً".

وأوضح أن المملكة تعمل على مبادرات من أجل المساواة بين الرجل والمرأة لا سيما في الراتب والوظائف، لافتاً إلى أنه بعد أشهر قليلة ستبدأ المرأة بالقيادة، كما أن النساء اليوم لم يحصلن على كافة الحقوق التي ضمنها الإسلام، ولكن المملكة تعمل على ذلك.

وكان ولي العهد السعودي قال في مقتطفات بثت الخميس: "إذا قامت إيران بتطوير قنبلة نووية فسوف نقوم بنفس الشيء."

كما شبه الأمير محمد بن سلمان المرشد الأعلى الإيراني خامنئي بـ"هتلر".

يذكر أن الحديث المطول أجرته نورا أودونيل، مراسلة برنامج "60 دقيقة"، خلال زيارتها للرياض، حيث التقت ولي العهد الذي وصفه موقع "سي بي اس نيوز CBS News" بأنه "أحد أقوى الزعماء في الشرق الأوسط".

وتطرق الحديث للعلاقات السعودية الأميركية ولحرب اليمن، وكذلك التوترات مع إيران.

ويبدأ الأمير محمد بن سلمان الثلاثاء زيارة لواشنطن يلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، كما سيلتقي نائب الرئيس مايك بينس ومستشار الأمن القومي هيربرت مكماستر ووزير الدفاع جيمس ماتيس، بالإضافة إلى العشرات من أعضاء الكونغرس.