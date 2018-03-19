التحالف يعرض أدلة جديدة تكشف تسليح إيران للحوثيين

أعلن المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي مساء الأحد أن التحالف سيعرض خلال مؤتمر صحفي الاثنين أدلة جديدة تكشف تورط #إيران في تهريب الصواريخ الباليستية والأسلحة لميليشيات #الحوثي وتهديدها للأمن الإقليمي والدولي ونشر الفوضى.

كما سيعرض خلال المؤتمر الذي يعقد عند الساعة 16،10 بتوقيت السعودية، صواريخ إيران الباليستية المهربة للميليشيات في اليمن.

يذكر أنه سبق للتحالف أن أكد عدة مرات تورط إيران في تسليح الحوثيين، وتهديدها للملاحة الإقليمية والدولية.

وفي الخامس من فبراير كشف العقيد الركن تركي المالكي أن إيران زودت #ميليشيات_الحوثي بالأسلحة لاستهداف الملاحة الدولية في مضيق باب المندب.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي إن ميليشيا الحوثي تستهدف #ميناء_الحديدة بالقوارب المفخخة ما يعد تهديدا خطيرا للملاحة البحرية والتجارة العالمية، مشددا على أن هناك تفهما دوليا لهذه التهديدات.

ولفت إلى أن الميليشيات أطلقت 95 صاروخا باليستيا حتى اليوم(5 فبراير) وتصدى التحالف لجميع هذه الصواريخ ودمرها. وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي هددت العديد من القبائل اليمنية.

إلى ذلك، عرضت الولايات المتحدة عبر مندوبتها في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، قبل أشهر أدلة وصوراً، وحتى أجزاء من صواريخ باليستية تؤكد تورط إيران في تهريب الأسلحة والصواريخ لميليشيات الحوثي.