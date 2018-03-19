بالفيديو.. هنا يمضي محمد بن سلمان ساعات طويلة من العمل

في أول مقابله للأمير محمد بن سلمان مع قناة أميركية، استقبل ولي العهد السعودي فريق عمل برنامج 60 دقيقة في مكتبه، حيث يمضي ساعات طويلة حتى وقت متأخر ليلاً.

وفي فيديو قصير مع مقدمة البرنامج نورا أودونيل، أكد الأمير محمد بن سلمان أنه يأتي إلى مكتبه هذا في الرياض، بعد الظهر، ويبقى حتى ساعة متأخرة من الليل، قائلاً: "هنا يمضي معظم الوزراء مدمني العمل أوقاتهم".

وفي وصفه للمكتب أشار ولي العهد السعودي إلى أنه "غير مرتب كثيراً"، فما كان من المقدمة إلا أن أكدت أنه شديد الترتيب.

ولفتت أودونيل إلى أن الأمير محمد بن سلمان استقبل فريق عمل البرنامج لحضور اجتماع حول الاستثمارات الداخلية في المملكة، يعقده عند التاسعة مساء، في إشارة إلى أن العمل لا يتوقف في ذلك المكتب الذي لا يهدأ.

وكان ولي العهد السعودي أشار في تصريحات أخرى، ضمن نفس المقابلة، إلى أن الموت وحده سيوقفه عن إكمال مسيرته الإصلاحية، مؤكداً أن الأعمار بيد الله.

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان يبدأ الثلاثاء زيارة لواشنطن يلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، كما سيلتقي نائب الرئيس مايك بينس ومستشار الأمن القومي هيربرت مكماستر ووزير الدفاع جيمس ماتيس، بالإضافة إلى العشرات من أعضاء الكونغرس.