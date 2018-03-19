تعرف على تلال الزهور العالمية في ينبع السعودية

"الورد جميل وله أوراق عليها دليل من الأشواق" هكذا تغنت السيدة أم كلثوم بالورد، باعتباره من أجمل النباتات، لما تضيفه من شعور بالبهجة والسعادة والدعم النفسي والمعنوي، فلو لم يكن كذلك لما أخذناه في زياراتنا إلى المرضى والمستشفيات، نظير ما يمتلكه #الورد من فوائد صحية ومعنوية، فهو مضاد للاكتئاب وللعديد من الأمراض ومفيد للصحة العامة.

وفي #مهرجان_الزهور والحدائق الثاني عشر بمدينة ينبع الواقعة غرب #السعودية يأخذك سحر جمال الموقع إلى عالم جميل، تستعيد فيه كل معاني الراحة والجمال، محققاً نقلة نوعية في إبهار #العالم بالمستوى العالمي والاحترافي في تصميم وتنفيذ المهرجانات الخاصة بالحدائق التي تستمر الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية في تقديمها، حيث أثبتت الهيئة في السنوات الماضية، جعل مدينة ينبع نموذجا مميزا للمدن الصناعية الصديقة للبيئة، والتي توفر كافة احتياجات الراحة والسلامة والرفاهية لسكانها.

"سجادة الزهور" فكرة حظيت باهتمام #وسائل_الإعلام والمهتمين، والتي أصبحت عنصرا هاما وبصمة مهمة في المهرجان، وقد تم إدراج السجادة مرتين في موسوعة #غينيس العالمية للأرقام القياسية، كأكبر سجادة زهور في العالم.

ويعد هذا الإنجاز العالمي نتاج عمل احترافي من مهندسين #سعوديين يطمحون دوماَ للتطوير وتقديم الأفضل في مجالاتهم.

وأكد رئيس المهرجان ومدير عام التشغيل والصيانة في الهيئة الملكية المهندس صالح الزهراني لـ"العربية.نت" أنه قد تم طرح أفكار تصميم جديدة لم تطبق في المهرجانات السابقة، وتهدف بشكل أساسي لتقديم تجربة فريدة لزوار المهرجان، موضحاً "كان التركيز الأكبر في السابق على أنواع مثل البيتونيا والماري قولد، لأنها تتميز بسهولة تشكيلها على هيئة #تصاميم_هندسية وشعارات استخدمت في سجادة الزهور، ولغرض تحطيم أكبر رقم والدخول في موسوعة غينيس، بينما كانت الأنواع الأخرى تتوزع في أركان المهرجان المختلفة".

وأضاف الزهراني أن هذا العام اختلفت الفكرة وتطورت إلى تلال الزهور، وهو ما ساعد كثيراً على استخدام أنواع أخرى بمختلف الألوان والأحجام.

وأكد الزهراني أنه تم استخدام أكثر من ٤٠ نوعا ولونا منها الماتيولا، الجزانيا، السالفيا، الاليسم، الاجيراتم، الهبسكس، السيلوزيا، الدايانثوس، الكوزموس، بالإضافة إلى أنواع جديدة من البيتونيا والماري قولد وزهرة عباد الشمس وبراسيكا وعرف الديك وكوزموس وماتيولا وجزانيا والقرنفل واليسيم وحنك السبع واستكس وجيرانيوم واجيراتم وبانسي وإيمبانتس ودراكولا وسالفيا.

يذكر أن مهرجان الزهور والحدائق الثاني عشر يقام في حديقة المناسبات، ويشهد المهرجان إقبالاً كبيراً من مئات الآلاف من الزوار.