حساب المواطن: قيمة الدعم تتأثر بـ3 عوامل

أكد حساب المواطن الأحد، أن استحقاق الدعم في حساب المواطن وقيمته يتأثران بثلاثة عوامل.

وأوضح مساء الأحد على حسابه على تويتر أن استحقاق الدعم في #حساب_المواطن وقيمته، يتأثران بـ 3 عوامل، هي التالية:

تجاوز الدخل الشهري للحد المانع، وعدم الإفصاح عن الدخل أو مصدره الصحيح، وكذلك عدم أهلية أحد التابعين.

يذكر أن برنامج حساب المواطن كان أعلن الأسبوع الماضي، إيداع 2.2 مليار ريال في الحسابات البنكية لمستحقي برنامج #حساب_المواطن ضمن الدفعة الرابعة للبرنامج.

وحصل 46% من الأسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل بمعدل 933 ريالًا كمتوسط دعم للأسرة الواحدة. كما حصلت 814 ألف أسرة سعودية على دعم تجاوز 900 ريال لكل أسرة.

وشهدت الدفعة الحالية إيداع مبالغ الدفعات السابقة بأثر رجعي للمستفيدين الذين تقدموا باعتراض على المدفوعات وتم قبول اعتراضهم، وسيصلهم رسالة نصية مستقلة من #البنك لكل دفعة.

كما يشار إلى أن الأحد 11 مارس كان آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع الخامسة لمن لم يسجل في البرنامج، وذلك عبر البوابة الإلكترونية على الرابط http://ca.gov.sa.

وضم برنامج حساب المواطن وحتى الدفعة الرابعة، 11.98 مليون مستفيد، منهم 3.49 أسرة وفرد مستقل، و8.49 مليون تابع.