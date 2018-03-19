سفير السعودية بواشنطن: إيران تريد حزب الله آخر في اليمن

قال سفير السعودية في #واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، الاثنين، إن #إيران تريد حزب الله آخر في #اليمن.

وأضاف خالد بن سلمان خلال مقابلة مع قناة سي أن أن الأميركية أن إيران لا تريد زعزعة استقرار #السعودية فقط، بل المنطقة برمتها، مؤكداً أن المشكلة مع طهران في سلوكها ورغبتها في التوسع.

كما أوضح أن مشكلة #يران تكمن في سلوكها وأيديولوجيتها التوسعية.

وفيما يتعلق باليمن، أشار إلى أن #ميليشيا_الحوثي الانقلابية في اليمن مدعومة من إيران الراعي الأكبر للإرهاب. وأضاف أن مملكة العربية السعودية هي أكبر الدول الداعمة لليمن، لافتاً إلى أن خطة العمليات الإنسانية الشاملة تغطي جميع المناطق اليمنية.

"اتفاق معيب"

من جهته، وصف وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الاثنين، الاتفاق النووي الذي أبرم بين إيران والقوى العالمية في 2015 بأنه "اتفاق معيب".

وقال الجبير للصحافيين في واشنطن "وجهة نظرنا بشأن الاتفاق النووي أنه اتفاق معيب".

وكان الجبير يتحدث عشية اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي انتقد الاتفاق.

وفي مقابلة الأحد على قناة CBS الأميركية، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن إيران ليست نداً للسعودية، فالاقتصاد السعودي أكبر من الإيراني، والجيش الإيراني ليس حتى ضمن أقوى 5 جيوش.

كما انتقد سعي إيران التوسعي في المنطقة، بما يذكر بنهج هتلر.

يذكر أن ولي العهد السعودي وصل إلى الولايات المتحدة، في زيارة رسمية تستمر ما يقارب الأسبوعين، يقوم خلالها بزيارة 7 مدن في جولة ستشمل العديد من اللقاءات السياسية والاقتصادية والتنموية، تعزيزا للعلاقات الثنائية ودفعاً لرؤية 2030.