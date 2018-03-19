شاهد سعودية تركت وظيفة بأكبر الشركات.. والسبب؟

غامرت امرأة سعودية بالاستقالة من وظيفة مستقرة براتب جيد من شركة كبرى لتمارس بشكل احترافي هواية تصوير الأطفال حديثي الولادة التي تحبها.

وقالت إسراء المرزوق إنها لم تندم أبدا على قرارها. وأضافت "العمل الحر جميل جدا".

وإسراء مغرمة بالتصوير وكانت تمارسه كهواية منذ صغرها، وهي موهبة لديها لاحظها زوجها مرتضى الخنيزي منذ مرحلة خطوبتهما.

"إسراء المرزوق" تركت وظيفتها بإحدى أكبر الشركات في #السعودية لتمارس هوايتها بتصوير الأطفال حديثي الولادة pic.twitter.com/C0UAyLVaA7 — قناة العربية (@AlArabiya) March 19, 2018

واتبع الزوجان ما يسعدهما واشتريا معدات تصوير فوتوغرافي متطورة، وأخذا يبحثان عن دورات تعليم التصوير على الإنترنت وسافرا إلى الخارج لتعزيز مهارات التصوير لديهما.

وقال مرتضى الخنيزي زوج إسراء "ابتدت إسراء مجال التصوير كهواية من الصغر، كانت عندها الهواية هادي، بس أنا استشفيتها (لاحظتها) في أيام الجامعة، أيام خطوبة كانت، حسيت إنّها عندها الهواية هادي وحبيت أنميها، فظليت (استمريت) أدعمها وأخليها تحاول تتعلم الهواية هادي أكثر وأكثر".

واستقر بهم المقام على احتراف تصوير الأطفال حديثي الولادة فأسسا عملهما الخاص في غرفة صغيرة عام 2013.

وقالت إسراء المرزوق "أنا حبيت تصوير حديثي الولادة، حبيت تصوير الأطفال وتخصصت في هذا المجال لأن الأهل ما في أحلى من أن يشوفوا هذي الذكرى الجميلة لأطفالهم بعد ما يكبروا والصور راح (سوف) تزيد حلاة (حلاوة) وراح تزيد جمال مع مر السنين".

وبمرور الوقت نمت الغرفة لتصبح استوديو تصوير أكبر باسم "مي فوتوغرافي" في مدينة #القطيف بالسعودية.

ويعرض الزوجان ثلاث مجموعات من الصور مقابل ما بين 4500 ريال سعودي و6200 ريال (1200-1650 دولار).

وقال والد طفلة حديثة الولادة صورتها إسراء يدعى محمد آلِ أحمد "بصراحة أنا لما شفت حسابهم في الإنستغرام أو عبر برامج التواصل الاجتماعي أبهرني العمل. كان في التصور حقي (تصوري) إنهم يتعاملوا مع فوتوشوب أو شي، مو شي طبيعي يعني، بس (لكن) طلع صور طبيعية يتعاملون، فهذا شي جميل يعني جدا".