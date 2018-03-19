رداً على سؤال حول إمكانية أن يحكم المملكة لمدة 50 عاماً بعد أن يتولى الحكم، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن الأعمار بيد الله. فحين سألته المقدمة ضمن برنامج 60 دقيقة على قناة CBS الأميركية، أنه لا يزال في الـ 32 من عمره وهو الآن ولياً للعهد، ما يعني أنه قد يحكم المملكة لاحقاً لمدة 50 عاماً أو أكثر، أجاب الأمير محمد بن سلمان بابتسامة مؤكداً أن الله القدير وحده الذي يتحكم بالأعمار، فهو وحده العليم بما إذا كان الانسان سيعيش لمدة 50 عاماً أم لا.

وتابع قائلاً:" إذا جرت الأمور كما هو متوقع، فلربما يحصل هذا"

ورداً على سؤال حول ما إذا كان شيء قد يمنعه من متابعة مسيرته الإصلاحية التي أطلقها، قال:" وحده الموت سيوقفني"!

آخر تحديث: الاثنين 3 رجب 1439هـ - 19 مارس 2018م KSA 04:06 - GMT 01:06

شاهد محمد بن سلمان يجيب "الأعمار بيد الله"

رداً على سؤال حول إمكانية أن يحكم المملكة لمدة 50 عاماً بعد أن يتولى الحكم، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن الأعمار بيد الله. فحين سألته المقدمة ضمن برنامج 60 دقيقة على قناة CBS الأميركية، أنه لا يزال في الـ 32 من عمره وهو الآن ولياً للعهد، ما يعني أنه قد يحكم المملكة لاحقاً لمدة 50 عاماً أو أكثر، أجاب الأمير محمد بن سلمان بابتسامة مؤكداً أن الله القدير وحده الذي يتحكم بالأعمار، فهو وحده العليم بما إذا كان الانسان سيعيش لمدة 50 عاماً أم لا.

وتابع قائلاً:" إذا جرت الأمور كما هو متوقع، فلربما يحصل هذا"

ورداً على سؤال حول ما إذا كان شيء قد يمنعه من متابعة مسيرته الإصلاحية التي أطلقها، قال:" وحده الموت سيوقفني"!

Mohammed bin Salman is trying to keep pace with a population that’s as familiar with American celebrity culture as they are with the tales of the Prophet Muhammad. The Saudis are in the midst of their own cultural revolution. #60Minutes pic.twitter.com/7GFKK6aFHU — 60 Minutes (@60Minutes) March 19, 2018



يذكر أن يذكر أن الحديث المطول الذي بث الأحد، أجرته نورا أودونيل، مراسلة برنامج "60 دقيقة"، خلال زيارتها للرياض، حيث التقت ولي العهد الذي وصفه موقع "سي بي اس نيوز CBS News" بأنه "أحد أقوى الزعماء في الشرق الأوسط".

وتطرق الحديث للعلاقات السعودية الأميركية ولحرب اليمن، وكذلك التوترات مع إيران.

ويبدأ الأمير محمد بن سلمان الثلاثاء زيارة لواشنطن يلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، كما سيلتقي نائب الرئيس مايك بينس ومستشار الأمن القومي هيربرت مكماستر ووزير الدفاع جيمس ماتيس، بالإضافة إلى العشرات من أعضاء الكونغرس.