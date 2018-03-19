قرقاش: زيارة ولي العهد السعودي لأميركا تحمل بعدا مهما

اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، أن الثقل السياسي للعرب عائد وبقوة من خلال السعودية.

وقال في تغريدة مساء الاثنين: تحمل زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن بعداً عربياً مهماً، ففي منطقة مزقتها المحاور والتدخلات الإقليمية نرى الثقل السياسي للعرب عائدا وبقوة من خلال حضور الأمير وموقع السعودية.

تحمل زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن بعدا عربيا مهما، ففي منطقة مزقتها المحاور والتدخلات الإقليمية نرى الثقل السياسي للعرب عائدا وبقوة من خلال حضور الأمير وموقع السعودية. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 19, 2018

وأضاف في تغريدة لاحقة: "في زمن المحاور يبرز رهان الإمارات على السعودية كرهان على محور العرب في زمن نحن أحوج ما نكون فيه لاستعادة الموقع والدور، والسعودية التي تملأ المنطقة أملا وطموحا هي لخير العرب وعزّهم".

في زمن المحاور يبرز رهان الإمارات على السعودية كرهان على محوّر العرب في زمن نحن أحوج ما نكون فيه لإستعادة الموقع والدور، والسعودية التي تملأ المنطقة أملا وطموحا هي لخير العرب وعزّهم. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 19, 2018

يذكر أن ولي العهد السعودي يصل الاثنين 19 مارس إلى الولايات المتحدة، في زيارة رسمية تستمر ما يقارب الأسبوعين، يقوم خلالها بزيارة 7 مدن في جولة ستشمل العديد من اللقاءات السياسية والاقتصادية والتنموية، تعزيزا للعلاقات الثنائية ودفعاً لرؤية 2030.

