ماذا قال الأمير محمد بن سلمان عن موقوفي الريتز؟

في أول حديث للأمير محمد بن سلمان مع قناة أميركية قبيل زيارته إلى الولايات المتحدة الثلاثاء، أكد الأمير محمد بن سلمان ضمن برنامج60 دقيقة على قناة CBS أن التوقيفات التي حصلت في ملف الفساد تمت بناء على القوانين المرعية الاجراء.

كما شدد على أن ما تم من توقيفات كان ضرورياً، قائلاً: "ما قمنا به كان ضرورياً ويتطابق مع القوانين، وقد حصلنا على أكثر من 100 مليار دولار من تسوية مكافحة الفساد."

إلى ذلك أكد أن الهدف الأول هو معاقبة الفاسدين وليس تحصيل الأموال.

وفي ما يتعلق بالمرأة السعودية وحقوقها، قال:" لقد قطعناً شوطاً لمنح المرأة حقوقها ولم يبق الكثير، ونعمل على قانون مساواة راتب المرأة بالرجل قريباً".

وأوضح أن المملكة تعمل على مبادرات من أجل المساواة بين الرجل والمرأة لا سيما في الراتب والوظائف، لافتاً إلى أنه بعد أشهر قليلة ستبدأ المرأة بالقيادة، كما أن النساء اليوم لم يحصلن على كافة الحقوق التي ضمنها الإسلام، ولكن المملكة تعمل على ذلك.

وعلى صعيد آخر، أعلن أن المملكة السعودية ستعلن للعالم ما تقوم به لمحاربة التطرف.

وفي مقتطفات بثت الخميس الماضي، قال ولي العهد السعودي:" إذا قامت إيران بتطوير قنبلة نووية فسوف نقوم بنفس الشيء."

كما شبه الأمير محمد بن سلمان المرشد الأعلى الإيراني خامنئي بـ"هتلر".

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان سيبدأ الثلاثاء زيارة لواشنطن يلتقي خلالها الرئيس الاميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، كما سيلتقي نائب الرئيس مايك بينس ومستشار الأمن القومي هيربرت مكماستر ووزير الدفاع جيمس ماتيس، بالإضافة إلى العشرات من أعضاء الكونغرس.