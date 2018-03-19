ماذا قال ولي العهد السعودي عن حمزة بن لادن؟

أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال مقابلة الأحد مع قناة CBS الأميركية أن إيران تلعب دوراً تخريبياً، ومؤذياً. وأشار إلى أن النظام الإيراني مبني على "أيديولوجية" صرفة.

كما أكد أن العديد من عناصر القاعدة محميون في إيران، وترفض طهران تسليمهم، كما ترفض رفضاً قاطعاً ترحيلهم إلى الولايات المتحدة، بمن فيهم ابن أسامة بن لادن، زعيم #القاعدة الجديد (في إشارة إلى #حمزة_بن_لادن )

وأوضح ولي العهد السعودي أن ابن أسامة بن لادن يعيش محمياً في إيران، ومدعوماً من النظام الإيراني.

وكان الأمير محمد بن سلمان أكد أن إيران ليست نداً للسعودية.

وفيما يتعلق باليمن، أشار إلى أن الفكر الإيراني تسلل إلى أجزاء كبيرة من اليمن. وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي تستغل المساعدات الانسانية لصالحها، كما أنها تمنع وصول المساعدات للتسبب بالمجاعة.

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان يبدأ الثلاثاء زيارة لواشنطن يلتقي خلالها الرئيس الاميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، كما سيلتقي نائب الرئيس مايك بينس ومستشار الأمن القومي هيربرت مكماستر ووزير الدفاع جيمس ماتيس، بالإضافة إلى العشرات من أعضاء الكونغرس.