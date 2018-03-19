محمد بن سلمان: العباءة السوداء ليست شرطا والأهم الحشمة

قال الأمير #محمد_بن_سلمان ولي العهد السعودي إن ارتداء العباءة ليس شرطاً للمرأة السعودية، وإن المهم هو الحشمة.

وفي حديثه مع برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس" الأميركية، أكد ولي العهد أن ارتداء عباءة سوداء ليس ملزماً للمرأة السعودية، بقدر التزامها الحشمة.

وقال إن القوانين واضحة، وهي تلزم النساء بارتداء ملابس محتشمة ومحترمة مثل الرجال تماما.

وأضاف ولي العهد أن القوانين لا تلزم النساء صراحة بارتداء عباء سوداء أو غطاء رأس أسود.

وأكد أن اتخاذ القرار الخاص بالملابس متروك للنساء في إطار الاحترام والحشمة.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان أنه يجري العمل على مبادرات سيتم إطلاقها على المدى القريب، من شأنها تفعيل أنظمة لضمان #المساواة_في_الأجور_بين الرجال_والنساء.

وعندما سئل حول #قيادة_المرأة للسيارات في المملكة، أشار ولي العهد إلى أنه تم تأسيس معاهد لتعليم القيادة، سيتم افتتاحها قريباً، مؤكداً انتهاء مرحلة الصعوبات بالنسبة للمرأة.