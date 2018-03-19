مقذوف حوثي يصيب مواطناً في نجران

أصيب مواطن إثر سقوط شظايا مقذوف عسكري أطلقه #الحوثيون من الأراضي اليمنية على أحد الأحياء السكنية بمدينة #نجران مساء الأحد، بحسب ما ذكرته إمارة منطقة #نجران عبر حسابها الرسمي في #تويتر.

في حين أوضح المتحدث باسم مديرية #الدفاع_المدني بمنطقة نجران النقيب عبدالخالق علي القحطاني: "أن رجال الدفاع المدني تلقوا مساء الأحد بلاغا عن سقوط شظايا مقذوف عسكري أطلقته عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على أحياء سكنية بمدينة نجران، ما نتج عنه إصابة مواطن، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، ومباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.