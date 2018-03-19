هذا ما كشفه ولي العهد السعودي عن الملك سلمان وطفولته

"تعلمت الكثير الكثير" هكذا عبر الأمير محمد بن سلمان عما تعلمه واكتسبه من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.

ففي مقابلة مع قناة CBS الأميركية بثت في وقت متأخر من ليل الأحد بتوقيت السعودية، ولدى سؤاله من قبل مقدمة برنامج 60 دقيقة، نورا أودونيل حول ما تعلمه من والده الملك سلمان، أكد الأمير محمد بن سلمان أنه تعلم الكثير.

وقال:" الملك سلمان يعشق التاريخ، وهو قارئ نهم لكتب التاريخ"

وتابع كاشفاً أنه حين كان صغيراً، كان الملك سلمان يعطي كل واحد من أولاده كتاباً ليقرأه خلال الأسبوع، وعند نهاية الأسبوع كان يأتي ويسأل كل واحد منهم حول محتوى الكتاب وما تعلمه.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان:" لطالما قال الملك، إن قرأت تاريخ آلاف السنين فهذا يعني أنك امتلكت خبرة آلاف السنوات"