ولي العهد السعودي: لن نقبل بأن يغزو تعليمنا التطرف

أكد الأمير محمد بن سلمان في مقابلة بثت الأحد على قناة CBS الأميركية أن المدارس السعودية تعرضت لغزو من قبل المتطرفين.

وقال في أول مقابلة له مع قناة أميركية ضمن مع برنامج "60 دقيقة" إنه لن يقبل بأن تغزو قطاع التعليم أي مجموعات متطرفة.

وأضاف ولي العهد السعودي قائلاً:" بعد 1979 أصبحنا ضحايا للتطرف وخاصة من جيلي."

إلى ذلك، أكد أن المملكة ستعلن للعالم ما تقوم به لمحاربة التطرف.

وفي ما يتعلق بالسعوديين وإقبالهم على مواقع التواصل، قال:" لطالما كان السعوديون مقبلين على مواقع التواصل ومنفتحين على كافة أنواع التكنولوجيا، ولا يمكنني أن أدعي أنني السبب في ذلك."

أما بالنسبة للمرأة السعودية، فقال:" لقد قطعناً شوطاً لمنح المرأة حقوقها ولم يبق الكثير، ونعمل على قانون مساواة راتب المرأة بالرجل قريباً".

وأوضح أن المملكة تعمل على مبادرات من أجل المساواة بين الرجل والمرأة لا سيما في الراتب والوظائف، لافتاً إلى أنه بعد أشهر قليلة ستبدأ المرأة بالقيادة، كما أن النساء اليوم لم يحصلن على كافة الحقوق التي ضمنها الإسلام، ولكن المملكة تعمل على ذلك.

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان سيبدأ الثلاثاء زيارة لواشنطن يلتقي خلالها الرئيس الاميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، كما سيلتقي نائب الرئيس مايك بينس ومستشار الأمن القومي هيربرت مكماستر ووزير الدفاع جيمس ماتيس، بالإضافة إلى العشرات من أعضاء الكونغرس.

