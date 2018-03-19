ولي العهد السعودي يغادر إلى أميركا في زيارة رسمية

غادر #ولي_العهد السعودي، الأمير #محمد_بن_سلمان، المملكة متجهاً إلى الولايات المتحدة الأميركية، في زيارة رسمية، تمتد لأكثر من أسبوعين، وذلك بناء على توجيهات من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الاثنين (واس).

وأعلنت السفارة السعودية في واشنطن الاثنين أن ولي العهد السعودي سيقوم بجولة تمتد لثلاثة اسابيع على العديد من المدن الأميركية، بعد أن يكون التقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء.

وأوضح بيان السفارة السعودية ان الامير محمد بن سلمان (32 عاما) سيتوجه السبت إلى بوسطن، ويلتقي في السادس والعشرين من اذار/مارس كبار المسؤولين الماليين في نيويورك، ليتزامن هذا اللقاء مع عزم شركة أرامكو النفطية السعودية على طرح قسم من أسهمها في البورصة.

كما يلتقي ولي العهد السعودي الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش.

وابتداء من الثلاثين من اذار/مارس ينتقل إلى الشواطىء الغربية للولايات المتحدة، فيزور لوس انجليس وسان فرانسيسكو للالتقاء بالمسؤولين عن كبار شركات التكنولوجيا مثل غوغل وآبل، اضافة الى شركة لوكهيد مارتن لتصنيع السلاح.

بعدها ينتقل إلى سياتل حيث شركة امازون، ثم يختتم جولته في السابع من نيسان/ابريل في هيوستن حيث شركات الصناعات النفطية.

من جانبه، أعلن #البيت_الأبيض رسمياً عن زيارة ولي العهد السعودي، قبل أيام، معرباً عن رغبة واشنطن في تعزيز علاقة استراتيجية مع الرياض.

وتصب الملفات المطروحة في مصلحة البلدين، من الاتفاق على مواجهة #إيران وتدخلاتها في المنطقة، إلى تعديل #الاتفاق_النووي وإيجاد مخرج للأزمة السورية، وإجبار ميليشيات #الحوثي على القبول بالمفاوضات في #اليمن وتحريك العملية السلمية بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وستكون زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى أميركا شاملة، ولن تقتصر على لقاء الرئيس الأميركي الثلاثاء، وكبار المسؤولين في الكونغرس ومراكز الفكر، بل ستركز أيضاً على تحقيق رؤيته (2030) والاستثمارات الأميركية.

واستبقت الصحافة الأميركية الزيارة بالحديث عن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي يقودها الأمير الشاب، والدور الذي يلعبه في تحديث المملكة وتمكين الشباب، وإيجاد بدائل للنفط كمصدر أساسي للدخل.