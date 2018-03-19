مذيعة "سي بي إس": هذه كواليس حديث الأمير محمد بن سلمان

أكدت المذيعة الأميركية، #نورا_أودونيل، التي حاورت ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في برنامج "60 دقيقة"، على قناة "سي بي إس" الأميركية، أن ما يقوم به ولي العهد في #السعودية، سيغير الشرق الأوسط بأكمله.

وبثت قناة " #سي_بي_إس" الأميركية فيديو عن كواليس المقابلة التي أجراها فريق عمل برنامج "60 دقيقة" مع الأمير #محمد_بن_سلمان، وأذيع الحديث، مساء الأحد.

وقالت المذيعة الأميركية: "أمضيت 90 دقيقة أتحدث إلى الأمير محمد بن سلمان، وأيضا تجولت في مكتبه ومنزله".

ورداً على سؤال: "ما الذي عرفته عنه"؟، أجابت أودونيل: "إنه جريء وصاحب رؤية".

وأضافت: "السعودية مهمة، ولكن ما يفعله في #السعودية، يمكن أن يغير الشرق الأوسط بأكمله".

وفي مقطع الفيديو عن كواليس المقابلة، تحدث منتجا برنامج "60 دقيقة"، فينيسا فيكا، وغرام ميسيك، وقالا إنهما التقيا الأمير محمد بن سلمان قبل عام، وشرحا له فكرة برنامج "60 دقيقة"، وعرضا عليه حلقة سابقة للبرنامج عن الرئيس الأميركي الراحل، رونالد ريغان.

وأكدا أنه مع بدء تسجيل المقابلة مع ولي العهد السعودي بدا متفهماً لطبيعة البرنامج.

وأضافا أن ولي العهد "قال الكثير مما فاجأنا"، ومنه حديثه الصريح عن ما يمكن للمرأة ارتداؤه، وهو الأول بهذه الجرأة لقائد سعودي.

ثم عرض المقطع لحديث الأمير محمد بن سلمان الذي أكد فيه أن القوانين واضحة جدا، وهي أن ترتدي النساء ملابس محتشمة مثل الرجال، موضحاً أن القرار بالكامل عائد للنساء لاختيار نوع الملابس المحتشمة التي يمكن ارتداؤها.