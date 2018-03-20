الأمن العام يعلن نتائج الوظائف العسكرية النسائية

أعلنت إدارة شؤون التدريب بمديرية #الأمن_العام_السعودي، اليوم الثلاثاء، عن نتائج القبول المبدئي على الوظائف العسكرية النسائية برتبة جندي.

ودعت مديرية #الأمن_العام جميع المرشحات للقبول المبدئي بإحضار المستندات التالية: بطاقة الأحوال المدنية الأصلية، صورة من بطاقة العائلة، شهادة الثانوية العامة الأصلية أو ما يعادلها، شهادة البكالوريوس الأصلية أو الدبلوم أو الدورة التدريبية والسجل الأكاديمي، وصورة مصدقة من الجهة المشرفة عليها. ويجب عليهن الحضور الساعة السابعة صباحاً في الموقع المحدد في استمارة القبول المبدئي.

يذكر أن الأمن العام كان قد أعلن في أواخر الشهر الماضي فتح باب القبول والتسجيل لعدد من #الوظائف_العسكرية_النسائية برتبة "جندي" لحملة الثانوية العامة فأعلى وفق عددٍ من الشروط.

وأشار الأمن العام إلى أنه سيتم تعيين المقبولات بعد التخرج في الرياض أو مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو القصيم أو عسير أو الباحة أو الشرقية".