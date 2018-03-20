الجبير: علاقات السعودية وأميركا تاريخية تعود لـ8 عقود

قبيل لقاء مرتقب الثلاثاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أشاد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بالعلاقات الأميركية السعودية ووصفها بأنها عند "أعلى مستوياتها على الإطلاق".

وقال: "العلاقات السعودية-الأميركية علاقات تاريخية استراتيجية تعود لـ 8 عقود، وهي مبنية على الاحترام المتبادل وتبادل المصالح والتنسيق والتشاور المستمر حيال الأزمات الإقليمية والدولية."

العلاقات السعودية-الأمريكية علاقات تاريخية استراتيجية تعود لـ ٨ عقود، وهي مبنية على الاحترام المتبادل وتبادل المصالح والتنسيق والتشاور المستمر حيال الأزمات الإقليمية والدولية #ولي_العهد_في_امريكا #CrownPrinceinUSA — عادل بن أحمد الجبير (@AdelAljubeir) March 19, 2018

وأضاف: "من المقرر أن تسفر زيارة #ولي_العهد إلى الولايات المتحدة عن تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين الصديقين، وفتح آفاق عديدة للتعاون المشترك بما يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما الصديقين."

وعن جدول زيارة ولي العهد السعودي إلى واشنطن، قال الجبير إن الأمير #محمد_بن_سلمان سيجتمع مع مسؤولين في شركات بقطاع النفط والغاز في هيوستون، وسيعقد لقاءات في جوجل وأبل ولوكهيد مارتن. كما سيشارك في منتدى سعودي أميركي لرجال الأعمال في نيويورك ويلتقي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

يذكر أن السفارة السعودية في واشنطن أعلنت الاثنين أن ولي العهد السعودي سيقوم بجولة تمتد لثلاثة أسابيع على العديد من المدن الأميركية، بعد أن يكون التقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء.

وأوضح بيان السفارة السعودية أن الأمير محمد بن سلمان (32 عاما) سيتوجه السبت إلى بوسطن، ويلتقي في السادس والعشرين من آذار/مارس كبار المسؤولين الماليين في نيويورك، ليتزامن هذا اللقاء مع عزم شركة أرامكو النفطية السعودية على طرح قسم من أسهمها في البورصة.

"اتفاق إيران النووي معيب"

على صعيد آخر، وصف #الجبير الاثنين الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية في العام 2015 بأنه "اتفاق معيب"، وذلك عشية اجتماع بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال للصحفيين في واشنطن "وجهة نظرنا بشأن الاتفاق النووي أنه اتفاق معيب".

كما انتقد الجبير إيران وسلوكها المزعزع للاستقرار في المنطقة. وقال "دعونا منذ سنوات إلى تبني سياسات أشد تجاه إيران". وأضاف "نبحث عن سبل يمكننا من خلالها التصدي لأنشطة إيران المشينة في المنطقة"، منتقداً دعم طهران لجماعة الحوثي المسلحة في اليمن ودعمها لرئيس النظام السوري بشار الأسد.