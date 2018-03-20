شاهد نقاش محمد بن سلمان وترمب خلال غداء عمل

عقد #ولي_العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع الرئيس الأميركي دونالد #ترمب في البيت الأبيض، تلاها غداء عمل.

وخلال الغداء، ورداً على سؤال من ترمب، كشف ولي العهد السعودي أن السعودية تريد التخطيط لزيارة الملك سلمان إلى واشنطن في أقرب وقت، والتي ستجلب معها فرصاً جديدة بين البلدين، مضيفاً: "هناك فرص كبيرة وأخرى جديدة نود تحقيقها، ونريد التخطيط لزيارة الملك في أقرب وقت، والتي ستجلب معها فرصا جديدة في مجالات متعددة، ونؤمن بأننا نستطيع تحقيق الكثير معاً".

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وعن النفط، قال محمد بن سلمان، إن السعودية تطمح إلى سوق نفط مستقر لتلبية احتياجات السوق، وإن رفع إنتاج السعودية النفطي يتطلب استثمارات توفرها يحتاج إلى أسعار نفط جيدة.

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وأكد ولي العهد: "مخزوننا النفطي يكفي لـ84 عاماً، لكن إن اختفى بعض الموردين علينا رفع إنتاجنا، وذلك يتطلب استثمارات من اليوم. والاستثمار يحتاج إلى أسعار نفط جيدة لكي نلبي احتياجات السوق، وإلا سنشهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار خلال 4 سنوات، وهذا ليس جيدا بالنسبة لنا ولا للمستهلك. نريد أن نحظى بسوق نفط مستقر دون أسعار عالية أو منخفضة".