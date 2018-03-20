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خالد بن سلمان: علاقتنا بأميركا ساهمت في حفظ أمن المنطقة

المصدر: العربية.نت
السفير السعودي إلى أميركا الأمير خالد بن سلمان
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قال سفير المملكة العربية السعودية في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، الثلاثاء إن شراكة المملكة والولايات المتحدة الأميركية بدأت منذ أكثر من 8 عقود وهي علاقة تاريخية ساهمت بشكل كبير في حفظ الأمن في المنطقة وفي العالم.

وأضاف السفير السعودي بأميركا، في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" باللغتين العربية والإنجليزية: "نطمح لتقوية العلاقات في جميع القطاعات وأخذها إلى آفاق جديدة".

يذكر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يبدأ اليوم الثلاثاء زيارة رسمية للولايات المتحدة الأميركية، تستمر لعدة أيام، يلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترمب وعدداً من المسؤولين الأميركيين.

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