خالد بن سلمان يدشن حسابه على تويتر.. وهذه أول تغريدة

بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الثلاثاء، دشن سفير المملكة في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، حسابه الرسمي على تويتر ليل الاثنين.

وفي أول تغريدة له، قال الأمير خالد بن سلمان "يسرني تدشين حسابي وأتشرف بخدمة ولاة الأمر والوطن والعمل على استمرار الحوار البنّاء بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين في جميع القطاعات. وأسأل الله العلي القدير أن أكون عند حسن ظن قيادتنا الرشيدة".

يسرني تدشين حسابي وأتشرف بخدمة ولاة الأمر والوطن والعمل على استمرار الحوار البنّاء بين المملكة العربية السعودية و الولايات المتحدة الأمريكية والارتقاء بالشراكة الإستراتيجية بين البلدين في جميع القطاعات. وأسأل الله العلي القدير أن أكون عند حسن ظن قيادتنا الرشيدة. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) March 19, 2018

وأضاف: "إلى رجال الحزم والعزم المرابطين في الحد الجنوبي، وفِي سائر أرجاء الوطن، أنتم عنوان النصر والبطولة، وتضحياتكم وبطولاتكم تسجل بأحرف من ذهب في تاريخ وطننا، أسأل الله العلي القدير أن يديم علينا نعمة الأمن والرخاء في ظل قيادتنا الرشيدة".

إلى رجال الحزم والعزم المرابطين في الحد الجنوبي، وفِي سائر أرجاء الوطن، أنتم عنوان النصر والبطولة، وتضحياتكم وبطولاتكم تسجل بأحرف من ذهب في تاريخ وطننا، أسال الله العلي القدير أن يديم علينا نعمة الأمن والرخاء في ظل قيادتنا الرشيدة. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) March 19, 2018

وتابع السفير السعودي في واشنطن بالقول: "أشعر بالفخر نظير ما لمسته من إخواني وأخواتي الطلبة المبتعثين من تفوق دراسي، وما يبذلونه من جهود مشكورة، تدفعها روح المثابرة وتقودها التطلعات لمستقبل أفضل وتترجمها الإنجازات. أنتم خير سفراء للوطن".