سفير السعودية بواشنطن: المملكة وضعت مسارا جديدا للتغيير

أوضح سفير السعودية في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، التطورات الجارية في المملكة مؤخراً، قائلاً: "إن قادة المملكة وضعوا مسارًا جديدًا يهدف إلى تغيير الاقتصاد والاستفادة من القدرات غير المُستغلة.

وأوضح في مقال نشر في صحيفة الواشنطن بوست الثلاثاء، قائلاً " نادرًا في تاريخ البشرية ما تقوم البلدان بالشروع في اتخاذ مسارٍ تصحيحي حازم من أجل تعديل اقتصادٍ وطني وتوسيع دائرة الأعراف الاجتماعية دون خطر المساس بالحساسيات الدينية، ومع ذلك فهذا هو ما تحاول المملكة العربية #السعودية فعله بالضبط. "

وأضاف:" لعقود، عاشت المملكة وفقًا لأعرافٍ اجتماعية وثقافية لم يتم إعادة النظر فيها، مما عرقل تقدمنا. لكن قادتنا وضعوا مسارًا جديدًا يهدف إلى تغيير اقتصادنا ومجتمعنا"

"ولي العهد مهندس التغيير"

وتابع موضحاً:" قبل عامين، أطلق ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان – الذي كان يعمل بتوجيه من #الملك_سلمان – رؤية 2030، وهي خطة شاملة للتنويع الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي والثقافي. ولي العهد – مهندس التغيير – الشاب والحيوي يفهم المكون السكاني الأكبر لدينا، وأنا هنا أتحدث عن شبابنا. فطريقتنا القديمة لم تكن مستدامة، ولكن التغيير الآن يأخذ مجراه تقريبًا في كل جانبٍ من جوانب المجتمع. فنحن نوسَّع حقوق المرأة، ونحسِّن خدماتنا للحجاج والمعتمرين ونستثمر في مشروعات كبرى في شتى الصناعات. وقمنا بفتح بلادنا للسياح، وقمنا ببناء صناعة ترفيهية محلية، وشجعنا الموروث الثقافي والتراثي السعودي. ونعمل أيضًا على إعادة هيكلة نظامنا الصحي والتعليمي، وهذه فقط بعض من الإصلاحات التي تم إطلاقها."

إلى ذلك، أكد أنه يمكن للولايات المتحدة أن تحظى بفرصة التعرف على هذه الإصلاحات بنفسها خلال الزيارة الرسمية الأولى التي ستجري الثلاثاء للأمير محمد بن سلمان كوليٍ للعهد.

كما شدد على أن هذه الزيارة تهدف إلى تدعيم الشراكة السعودية الأمريكية التي هي قوية في أصلها، معتمدةً على ما نتج عن قمة الرياض 2017 والتي رفعت من مستوى العلاقة بين البلدين.

"لم يأت للسياسة بل للاقتصاد"

إلا أن الأمير خالد بن سلمان لفت إلى أن ولي العهد لم يأت إلى واشنطن ليتحدث حول السياسة فقط، بل لمناقشة الشأن الاقتصادي، لا سيما الفرص الاستثمارية الثنائية التي أصبحت ممكنة بسبب استراتيجيته الرامية لتنويع الاقتصاد.

كما أعلن أن زيارة #ولي_العهد_السعودي سوف تضع حجر الأساس لزيارة الملك سلمان إلى الولايات المتحدة لاحقًا هذا العام.

ولفت إلى أن العلاقة التاريخية بين السعودية والولايات المتحدة تعود إلى عقودٍ من الزمن، حيثُ قام كلا الحزبين الديموقراطي والجمهوري باحتضان هذه العلاقة وحمايتها. وقد نشأت هذه العلاقة في أعقاب الحرب العالمية الثانية؛ واستمرت خلال الحرب الباردة ثم ترسخت أثناء عملية عاصفة الصحراء.

وأشار إلى أن تلك العلاقة تتضمن تعاونا على الصعيد الأمني وجهودًا مُشتركة لمُكافحة الإرهاب؛ بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية ومشاريع مُكافحة الإرهاب المُشتركة مثل المركز العالمي لمُكافحة الفكر المُتطرف أو ما يُسمى "باعتدال".

إلى ذلك، أشار السفير السعودي إلى أنه على الصعيد التعليمي، تلقى آلاف الطلبة السعوديين العلم في الولايات المُتحدة على مدى عقود. أما على الصعيد الاقتصادي، فقد استثمر رجال الأعمال السعوديون مئات المليارات من الدولارات في الولايات المتحدة؛ وذلك من خلال الاستثمار في مُختلف القطاعات بما في ذلك القطاعات التقنية والعقارية والبُنية التحتية.

كما أكد الأمير #خالد_بن_سلمان أن إدارة #ترمب حققت إنجازات عظيمة، قائلاً:" هنالك تأثيرات نتجت عن قرارات الرئيس ترمب – بالأخص في مجال محاربة التطرف ودحر النفوذ الإيراني الخبيث. ويستمر قادة المملكة وإدارة ترمب في بناء وتقوية إطار عمل هذه العلاقة الثنائية التي تُسهل التعاون بين الوكالات."

"علاقة أقوى وأعمق من أي وقت"

إلى ذلك، شدد على أن العلاقة الحالية مع الولايات المتحدة أقوى وأعمق من أي وقت مضى.

وقال:" نرى الآن فرصًا جديدة لإعادة إحياء التحالف السعودي الأمريكي القائم من زمن بعيد. وسيسلط ولي العهد الضوء على هذا الأمر أثناء زيارته – بالأخص في مجال التجارة والفرص الاستثمارية – وسيوسع الجهود التي بدأها الملك سلمان والرئيس ترمب العام الماضي في الرياض. وعلاقتنا اليوم أقوى وأعمق وذات أبعاد أكثر مما كانت عليه في السابق، وهي تتعدى المكتب البيضاوي، وقاعات الكونغرس، والقواعد العسكرية، وغرف التجارة.

وأضاف:" المملكة تقوم بعملية إصلاحية، والآلية التي نتبعّها سترقى بعلاقةِ السعودية والولايات المتحدة إلى مستويات جديدة. فيجب على كلا الجانبين اغتنام الفرصة. يجب علينا انتهاز الفرصة لنلزم أنفسنا مجددًا بتحالف راسخ بإرث نعتز به، بيد أنه تحالفٌ يتطلع إلى المستقبل أيضًا، ويبعث الازدهار بإطلاق الإمكانيات الكاملة لجميع السعوديين ويساعد على تحقيق الاستقرار في منطقة حرجة وفي العالم."