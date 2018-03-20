شاهد ماذا قال سفير السعودية في أميركا عن أزمات المنطقة

قال سفير السعودية في #واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، الاثنين، إن #إيران تريد حزب الله آخر في #اليمن.

وأضاف خالد بن سلمان خلال مقابلة مع قناة سي أن أن الأميركية أن إيران لا تريد زعزعة استقرار #السعودية فقط، بل المنطقة برمتها، مؤكداً أن المشكلة مع طهران في سلوكها ورغبتها في التوسع.

كما أوضح أن مشكلة #يران تكمن في سلوكها وأيديولوجيتها التوسعية.

وفيما يتعلق باليمن، أشار إلى أن #ميليشيا_الحوثي الانقلابية في اليمن مدعومة من إيران الراعي الأكبر للإرهاب. وأضاف أن مملكة العربية السعودية هي أكبر الدول الداعمة لليمن، لافتاً إلى أن خطة العمليات الإنسانية الشاملة تغطي جميع المناطق اليمنية.