ما قصة اللوحة التي تستقبل زوار معرض الكتاب في الرياض؟

تستقبل زوار #معرض_الكتاب_الدولي_بالرياض لوحة جدارية مزجت بين الفن التشكيلي والخط العربي، وتجسد اللحمة بين #السعودية_والإمارات، ضيف الشرف في المعرض.

اللوحة عبارة عن رسم يجمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع ولي عهد إمارة أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وهما يمسكان بيدي بعضهما بعضا، وأضيفت لها عبارة "عزكم عزنا" بطريقة فنية جميلة.

الجدارية عمل مشترك بين الفنانة التشكيلية الإماراتية أشواق عبدالله، والخطاط السعودي شاكر كشغري، اللذين عملا معاً على مدار يومين لإخراج اللوحة.

الفنانة أشواق عبدالله أشارت إلى أن طرح فكرة "حوار فني" تشكيلي بالفرشاة واللون والخط العربي، كان الهدف منه تجسيد قوة العلاقات بين البلدين. وبيّنت أن مساحة الجدارية 4 أمتار في مترين، وتم فيها استخدام نوعية ألوان الأكرلك الذي يمتاز بمرونته، وغالباً ما يستخدم لرسم الجداريات. وقد تم الاعتماد على طريقة الرسم بتدرج الطبقات الخفيفة بألوان الجدارية المشتركة، لتبرز وضوح الجدارية وجمالها.

واعتبرت أشواق عبدالله أن تلاقي الأفكار بينها وبين الخطاط أمر "جميل"، ويعكس مدى انسجام الرؤية على صعيد الفن التشكيلي بين البلدين، مشيرة إلى "الحوار" بينها وبين الخطاط السعودي لخلق فكرة عميقة وطرح الأفكار والأساليب.

من جهته، قال الخطاط السعودي شاكر كشغري، الذي صمم الخط العربي للجدارية: "تم خط عبارة (عزكم عزنا) بالجدارية المشتركة بين المملكة والإمارات الشقيقة، بحيث تم إبرازها في الجدارية بصورة مكررة ومتداخلة لتعكس صورة التلاحم والترابط بين البلدين في شتى الصعد".