محمد بن سلمان يصل واشنطن في زيارة رسمية

وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى العاصمة الأميركية واشنطن، الثلاثاء، في زيارة رسمية.

ويستهل الأمير #محمد_بن_سلمان زيارته إلى أميركا الثلاثاء بلقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، كما سيلتقي نائب الرئيس مايك بينس ومستشار الأمن القومي هيربرت مكماستر ووزير الدفاع جيمس ماتيس، بالإضافة إلى العشرات من أعضاء الكونغرس.

وكان #ولي_العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، غادر المملكة الاثنين متجهاً إلى الولايات المتحدة الأميركية، في زيارة رسمية، ستمتد لثلاثة أسابيع.

أما أبرز محطات تلك الزيارة، فستشمل عدداً كبيراً من المدن الأميركية، بحسب ما أعلنت السفارة السعودية في واشنطن الاثنين.

إذ سيتوجه الأمير محمد بن سلمان السبت إلى بوسطن، وسيلتقي في السادس والعشرين من مارس كبار المسؤولين الماليين في نيويورك.

كما سيلتقي ولي العهد السعودي الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس.

لقاء مع غوغل وآبل وكبار شركات التكنولوجيا

وابتداء من الثلاثين من مارس ينتقل إلى الشواطىء الغربية للولايات المتحدة، فيزور لوس انجلوس وسان فرانسيسكو للالتقاء بالمسؤولين عن كبار شركات التكنولوجيا مثل غوغل وآبل، إضافة الى شركة لوكهيد مارتن لتصنيع السلاح.

بعدها ينتقل إلى سياتل حيث شركة أمازون، ثم يختتم جولته في السابع من أبريل في هيوستن حيث شركات الصناعات النفطية.

وكان وزير الخارجية السعودي عادل #الجبير قال ليل الاثنين إن ولي العهد سيجتمع مع مسؤولين في شركات بقطاع النفط والغاز في هيوستون، وسيعقد لقاءات في غوغل وأبل ولوكهيد مارتن. كما سيشارك في منتدى سعودي أميركي لرجال الأعمال في نيويورك

