الإعدام لإرهابي شارك باستهداف مواقع أمنية بالقطيف

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالقتل تعزيرا بحق إرهابي، إثر إدانته بالاشتراك ضمن خلية متطرفة في العوامية باستهداف 3 مواقع أمنية في #القطيف، وإطلاق النار على رجال الأمن ومركباتهم.

وجاء في منطوق الحكم الابتدائي، الذي صدر من لجنة قضائية مكوَّنة من 3 قضاة، أن المدعى عليه أدين بإطلاق النار على مركز شرطة #العوامية بثلاث طلقات نارية من سلاح رشاش، بمشاركة اثنين من رفاقه.

وجاء في حيثيات الحكم أن المدعى عليه قام كذلك بإطلاق النار على نقطة تفتيش بمدينة #صفوى بالقطيف في وقتين مختلفين، بواقع أربع طلقات في المرة الأولى وسبع طلقات في المرة الثانية. كما استهدف نقطة تفتيش بحي الناصرة في وقتين مختلفين، بواقع 5 طلقات في المرة الأولى، و6 طلقات في المرة الثانية.

وأشارت الحيثيات إلى أن المدان قام بإطلاق النار من مسدس على سيارة للشرطة أثناء قيامها بعملها (بطلقتين)، إضافة إلى سيارتين مدنيتين أثناء سيرهما في بلدة العوامية، بعد ترصده لهما وظنّه أنهما تابعتان للدوريات الأمنية.

وبناءً على ما سبق، استقر رئيس الجلسة القضائية على ثبوت الأفعال الإجرامية بحق المدّعى عليه، وتوصيفها بالحرابة والسعي في الأرض بالفساد، ليصدر حكمه بقتله تعزيراً.