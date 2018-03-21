البيت الأبيض: ترمب ومحمد بن سلمان بحثا خطر إيران باليمن

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحثا الوضع في اليمن خلال اجتماع أمس الثلاثاء، بما في ذلك ميليشيات الحوثي والتصرفات الإيرانية والأزمة الإنسانية.



وأضاف البيت الأبيض، في بيان اليوم الأربعاء، أنه "فيما يتعلق باليمن بحث الرئيس وولي العهد الخطر الذي يمثله الحوثيون على المنطقة بمساعدة الحرس الثوري الإيراني".



وتابع "بحث الزعيمان الخطوات الإضافية اللازمة للتعامل مع الوضع الإنساني، واتفقا على أنه من الضروري التوصل لحل سياسي للصراع في نهاية المطاف لتلبية حاجات #الشعب_اليمني".