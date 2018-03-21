السعودية.. دوائر تحقيق للنيابة العامة بجميع المحافظات

أعلن #النائب_العام السعودي، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، الأربعاء، أن النيابة العامة تتجه لإنشاء دوائر تحقيق في جميع محافظات المملكة.

وأكد المعجب أن جولته التي شملت منطقة #تبوك تهدف للوقوف ميدانياً على أعمال فرع النيابة العامة في المنطقة، وبحث احتياجاتها مع المسؤولين فيها.

وأضاف الشيخ المعجب أن الجولة شملت اللقاء بالأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة تبوك، حيث تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقال #المعجب إن النيابة العامة تتجه لإنشاء دوائر تحقيق في جميع محافظات المملكة، ومنها منطقة تبوك، وذلك لتحقيق العدالة والإنجاز في القضايا التي ترد للنيابة العامة.

ولفت إلى أن "النيابة العامة ماضية في ممارسة كامل صلاحياتها وحماية الحقوق الخاصة والعامة، ولن تتوقف عن التحقيق في قضايا #الفساد حتى يتم القضاء عليه في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده"، كما قال.

وأشار الشيخ المعجب إلى أن أبواب النيابة العامة مفتوحة لجميع الجهات ذات العلاقة في #مكافحة_الفساد حتى وإن كانت ملاحظاتها على النيابة العامة نفسها، مرحباً بجميع الملاحظات والمقترحات بما يخدم مصلحة الوطن.

يذكر أن جولة النائب العام شملت فرع النيابة العامة بمنطقة تبوك ودوائر المحافظات الوجه وضباء وتيماء، حيث اطلع معاليه على سير العمل ووجه ببعض الملاحظات التي رصدتها الجولة الميدانية والرفع لمعاليه بإنجازها.