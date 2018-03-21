السعودية.. طلاب يتطوعون لترميم منازل الأيتام والفقراء

في #حي_الثقبة شرق السعودية، تعيش عائلات تنتظر كفاف الدنيا، تتأمل السماء من سطح بيوتها المتهالكة، تتخذ من زوايا البيت مناماتٍ لها، خشية سقوط السقف على أحلامها البسيطة الصغيرة التي تبدو كبيرة من شدة الفقر.

واستجابةً لنداءات هذه الأسر الفقيرة من الأرامل والأيتام في هذا الحي، انخرطت مجموعة شبابية من طلاب المدارس والجامعات بمبادرة استثنائية تطوعية تهدف إلى ترميم عدد من بيوت الأسر المتعففة، محاولين الوصول إليهم بطرق عدة للقيام بترميم بيوتهم، ولإدخال السعادة والبهجة إلى قلوبهم، ولتمكينهم من التغلب على المصاعب التي تواجههم.

يتكون الفريق من 20 متطوعا أساسياً فيما تصل العناصر الميدانية لأكثر من 40 شابا. ويركز الفريق التطوعي الطلابي الذي يضم عدداً من طلبة الكليات الجامعية إضافة لطلاب المرحلة الثانوية على العمل الإنساني والإغاِثي الذي يستهدف بيوت #الأسر_الفقيرة، من إعادة ترميم الجدران، وإزالة الطلاء القديم وتبديله بجديد.

مشرف الفريق التطوعي المهندس طراد الشاطري قال لـ"العربية.نت" إن "هذا الفريق يشكل نتاج جهود شبابية كما أن هذه المبادرة تعزز التلاحم المجتمعي وترسيخ المسؤولية المجتمعية في مؤسسات القطاع الحكومي والخاص لخدمة الوطن والمساهمة في مسيرته التنموية". وأشار إلى أن الطلبة "بنوا جسرا من الثقة مع هذه الأسر من خلال زياراتهم الميدانية لهم، كما أن إشراك الطلبة في هذه المبادرات تعزز أدوارهم الاجتماعية وقيم العطاء لديهم، إضافة إلى تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل".

وعن تطوعه في المشروع، قال الطالب الجامعي عبد الوهاب الحواج: "إنها المرة الأولى التي أشارك فيها زملائي في أحد #البرامج_التطوعية لخدمة المجتمع، لكني بعد المشاركة في إعادة ترميم أحد بيوت الأسر المتعففة، أدركت أن الشباب يمكنهم فعل الكثير من خلال تطوعهم في خدمة الناس". وأضاف: "لم أتوقع حجم الإقبال على مثل هذه النشاطات، وفوجئت بعدد كبير من زملائي الذين انضموا قبلي للفريق، وشعرت بسعادة غامرة وأنا أشاركهم ترميم البيوت، وطلاء الجدران".

وعن صعوبة العمل التطوعي خلال الدراسة، أوضح الطالب عبد الرحمن الصالح أنهم من الطلاب الذين يتابعون دروسهم يوماً بيوم، ويسعون إلى نيل معدلات عالية نهاية العام، لكنهم بشيء من التنظيم يمكنهم المشاركة في "إعادة البسمة إلى بعض الأسر المتعففة، أو إصلاح بيوت أحد الأيتام"، وهو ما ينعكس بالإيجاب على حالة الطلاب النفسية، "ومن ثم العودة إلى دروسنا بأريحية تامة".

وعرف مشاري الضبيب وفيصل الباعود، وهما طالبان من المرحلة الثانوية، فريق مبادرة الترميم هذه من خلال رابط نُشر على "تويتر"، فبادرا بتسجيل اسميهما وأصبحا عضوين فيه ومشاركين في أنشطته التطوعية. ويقول فيصل: "شاركت في الفريق يومين، وكنت سعيداً عندما شاركت زملائي بصبغ الجدران وترميمها، وشعرت بقيمة العمل لمصلحة المجتمع، والتضحية بقليل من الوقت لإعادة تأهيل المكان الذي تعيش فيه إحدى الأسر المتعففة، لاسيما الأطفال الأيتام ممن يسكنون بيوتاً لا تصلح بالقدر الذي يحلمون به".

من جهتهم، رحّب أهالي الحي كثيراً بالمبادرة وتفاعلوا معها وعبروا عن سعادتهم بنجاح مبادرة الطلاب، الذين يتطوعون بوقتهم ومواهبهم وقدراتهم في هذا العمل، الذي يبين وعيهم بأهمية خدمة المجتمع، خاصةً الأسر المتعففة والأيتام.