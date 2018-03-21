تفاصيل جديدة عن الطفلة جود.. ضحية بندقية الصيد بالرياض

كشفت شرطة الرياض عدم وجود قصد جنائي في تعرض الطفلة جود لطلقة اخترقت رأسها أثناء حضورها أحد المهرجانات المقامة في الرياض والتي تشرف عليها الهيئة العامة للترفيه.

وأوضح المتحدث الرسمي بـ #شرطة_الرياض أنه "تم حصر مستخدمي البنادق الموجودين في موقع الفعالية، وبعث بنادقهم للمختبرات الجنائية بشرطة المنطقة لفحصها فنياً، كما اتضح أنها مرخصة من الهيئة العامة للترفيه لاستخدامها في هذه الفعالية وغيرها، ولم يتضح من خلال التحقيقات المبدئية وجود القصد الجنائي".

وكان والد الطفلة المصابة جود، عبدالله البقمي، أكد أن طفلته أصيبت برصاصة في الرأس، من بندقية صيد هوائية "ساكتون" أثناء حضورها مهرجاناً بمدينة الرياض، يضم أسلحة هوائية.

وبينما كانت جود تتابع العروض على المدرجات، ضربت رصاصة رأسها خلف العين من الجهة اليمنى، لتهوي على الأرض مغمىً عليها وملطخة بدمائها، وتم إسعافها ونقلها إلى المستشفى. وبعد عمل الفحوص الطبية والأشعة، تبين أن الرصاصة اخترقت الرأس من الجهة اليمنى واستقرت فوق الأذن من الجهة اليسار، على بعد 2.5 سم من المخ".

وأضاف والد الطفلة: "لن أترك حق ابنتي، ولا بد من محاسبة المسؤولين، هناك قانون في بلادنا، وسأحصل على حق ابنتي".