شاهد ماذا قال ترمب عن الملك سلمان خلال غداء عمل

رحب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بولي العهد السعودي، #الأمير_محمد_بن_سلمان قائلاً "أرحب بك مجدداً هنا في البيت الأبيض".

وقال ترمب، في حديثه للأمير: "أفتقد والدك الملك سلمان. إنه رجل مميز، وأعرف أنه سيأتي إلى هنا قريباً".

وعقد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، مباحثات مع ترمب في البيت الأبيض، تلاها غداء عمل.

وخلال الغداء، ورداً على سؤال من ترمب، كشف ولي العهد السعودي أن السعودية تريد التخطيط لزيارة #الملك_سلمان إلى واشنطن في أقرب وقت، والتي ستجلب معها فرصاً جديدة بين البلدين، مضيفاً: "هناك فرص كبيرة وأخرى جديدة نود تحقيقها، ونريد التخطيط لزيارة الملك في أقرب وقت، والتي ستجلب معها فرصاً جديدة في مجالات متعددة، ونؤمن بأننا نستطيع تحقيق الكثير معاً".