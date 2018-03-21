ما الصور والأعلام الحاضرة لقاء ترمب بولي العهد السعودي؟

استقبل الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الثلاثاء، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك بالمكتب البيضاوي في البيت الأبيض، حيث جرت جلسة مباحثات تناولت عدة قضايا.

وبعيداً عن الجانب السياسي للزيارة، كان هناك جانب آخر، وهو المكونات البارزة للمكتب البيضاوي والتي أحاطت بالأمير محمد بن سلمان خلال مباحثاته مع الرئيس الأميركي، والمتمثلة في الأعلام واللوحات داخل الغرفة.

فقد ظهر في الصورة 5 أعلام خلف ولي العهد وترمب، وهما أعلام حرس الحدود الأميركي (خلف الأمير أقصى اليسار) وعلم القوات المسلحة الأميركية (خلف الأمير، الثاني إلى اليسار) ثم علم مشاة البحرية الأميركية "المارينز" (خلف الأمير، الثالث إلى اليسار)، وعلم البحرية الأميركية (خلف ترمب، الثاني من اليمين) وعلم القوات الجوية الأميركية (خلف ترمب، أقصى اليمين).

يذكر أن المكتب البيضاوي يحوي أعلاماً عدة للولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب الأعلام التي تمثل جميع أسلحة القوات المسلحة الأميركية.

كما ظهرت أيضاً صور زيتية لرؤساء أميركا السابقين، وهم بالترتب من أقصى اليسار خلف الأمير محمد بن سلمان أبراهام لينكولن (1861-1865)، ثم جيمس ماديسون (1817-1809) ثم جورج واشنطن (1789-1797)، وأخيراً إلى أقصى اليمين ثوماس جيفرسون (1801-1809).

كما ظهر بالصورة أيضاً تمثال رأسي وُضع على منضدة خلف ولي العهد السعودي إلى اليسار، وهو لمارتن لوثر كينغ (1929-1968)، المناضل الأميركي ذي الأصول الإفريقية.