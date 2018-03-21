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ما الصور والأعلام الحاضرة لقاء ترمب بولي العهد السعودي؟

المصدر: العربية.نت
جانب من لقاء الرئيس الأميركي وولي العهد السعودي بالمكتب البيضاوي
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استقبل الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الثلاثاء، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك بالمكتب البيضاوي في البيت الأبيض، حيث جرت جلسة مباحثات تناولت عدة قضايا.

وبعيداً عن الجانب السياسي للزيارة، كان هناك جانب آخر، وهو المكونات البارزة للمكتب البيضاوي والتي أحاطت بالأمير محمد بن سلمان خلال مباحثاته مع الرئيس الأميركي، والمتمثلة في الأعلام واللوحات داخل الغرفة.

علم القوات البحرية علم القوات البحرية
علم مشاة البحرية علم مشاة البحرية
علم حرس الحدود علم حرس الحدود
علم القوات المسلحة الأميركية علم القوات المسلحة الأميركية
علم القوات الجوية علم القوات الجوية

فقد ظهر في الصورة 5 أعلام خلف ولي العهد وترمب، وهما أعلام حرس الحدود الأميركي (خلف الأمير أقصى اليسار) وعلم القوات المسلحة الأميركية (خلف الأمير، الثاني إلى اليسار) ثم علم مشاة البحرية الأميركية "المارينز" (خلف الأمير، الثالث إلى اليسار)، وعلم البحرية الأميركية (خلف ترمب، الثاني من اليمين) وعلم القوات الجوية الأميركية (خلف ترمب، أقصى اليمين).

المكتب البيضاوي المكتب البيضاوي

يذكر أن المكتب البيضاوي يحوي أعلاماً عدة للولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب الأعلام التي تمثل جميع أسلحة القوات المسلحة الأميركية.

ابراهام لينكولن ابراهام لينكولن
جيورج واشنطن جيورج واشنطن
ثوماس جيفرسون ثوماس جيفرسون

كما ظهرت أيضاً صور زيتية لرؤساء أميركا السابقين، وهم بالترتب من أقصى اليسار خلف الأمير محمد بن سلمان أبراهام لينكولن (1861-1865)، ثم جيمس ماديسون (1817-1809) ثم جورج واشنطن (1789-1797)، وأخيراً إلى أقصى اليمين ثوماس جيفرسون (1801-1809).

مارتن لوثر كينغ مارتن لوثر كينغ

كما ظهر بالصورة أيضاً تمثال رأسي وُضع على منضدة خلف ولي العهد السعودي إلى اليسار، وهو لمارتن لوثر كينغ (1929-1968)، المناضل الأميركي ذي الأصول الإفريقية.

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